"从河流到海洋" - 备受争议的亲巴勒斯坦口号

在支持巴勒斯坦的示威游行中，"从河流到海洋" （From the river to the sea）这一口号反复出现。对一些人来说，这是明显的反犹主义，对另一些人来说，则是对平等权利的呼吁。目前，该口号在德国已被禁止使用。