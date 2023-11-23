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加沙地带是西奈半岛东北部地中海沿岸占地363平方公里的区域，位于巴勒斯坦西岸、西奈半岛东北部的狭长地带。在二战后原本在联合国规划中，加沙地带将与约旦河西岸成立一个新的阿拉伯人国家，但1948年阿拉伯联军对以色列发动阿以战争，加沙为埃及吞并，直到1967年六日战争又被以色列占领。
目前为巴勒斯坦国政府统治。
以色列和哈马斯的停火协议与人质释放意外地延后至11月24日才开始，但美国官员认为，这并不代表这项协议存在风险。延后原因为何？
哈马斯领导人称，"接近于"与以色列达成停火协议。以色列总理内塔尼亚胡也表示"希望很快能有好消息"。与此同时，中国国家主席习近平在金砖视频会议就加沙冲突表态，呼吁立即停火止战。
接受德国之声专访时，德国外交部长贝尔博克介绍了她对加沙地带未来的设想。另外，对于有关德国出于历史原因偏袒以色列的指控，她也予以了坚决驳斥。
据爱丽舍宫消息，马克龙在与习近平通电话时，强调对俄朝军事合作"深感忧虑"。而在加沙地带冲突上，他呼吁习近平对人道救援巴勒斯坦平民作出"更显著"的贡献，并发挥对阿拉伯国家的影响力。
以军在加沙地带清剿哈马斯武装的战斗仍在继续。以军发布图片称，希法医院地下有哈马斯的"指挥中心"，哈马斯恐怖分子还曾在这家医院关押人质。
多个阿拉伯国家以及巴勒斯坦自治机构的外长到访北京，要求立刻结束加沙地带的战争。而中国外长王毅则呼吁穆斯林国家“携手合作”，迅速为加沙地带降温，重建中东和平。
世卫组织工作人员访问了加沙最大医院希法医院之后对外表示，尽管已经实施过大规模疏散，但该医院目前的情况仍“令人绝望”。目前仍有超过200名病人和医务人员滞留在医院内。WHO计划未来几天派出救援团转移剩余病人。
在支持巴勒斯坦的示威游行中，"从河流到海洋" （From the river to the sea）这一口号反复出现。对一些人来说，这是明显的反犹主义，对另一些人来说，则是对平等权利的呼吁。目前，该口号在德国已被禁止使用。
在美国旧金山举行的APEC峰会周五（11月17日）闭幕，与会国承诺支持世界贸易组织改革，但在乌克兰战争和加沙战争问题上存在分歧。“拜习会”缓解了APEC成员国对这两个大国之间日益恶化的竞争趋势的担忧。
联合国安理会呼吁在加沙地带立即实施人道暂停。安理会周三通过的一项决议案中称："紧急实施有足够天数的长时间人道主义暂停及走廊。"此外，决议案敦促哈马斯必须立即释放全部被劫持的以色列人质。
以色列军队表示，已在加沙希法医院对恐怖组织哈马斯展开了有针对性的军事行动。美国政府称哈马斯将医院用作军事目的，与此同时，美国大多数民众支持以哈停火。
就当前以哈加沙冲突的几个关键议题上，欧盟各国外长已经达成共识。但是在一些问题上仍然存在分歧，包括实现全面停火。
美中两大国首脑之间的会晤受到德国媒体的关注：德广联发自华盛顿的报道指出，会晤本身就是最重要的讯号。拜登与习近平的会谈议题预计将包括台湾：《慕尼黑信使报》分析此次会晤对于美国对台军事援助可能产生的影响。
联合国各地机构本周一降半旗，为以哈冲突期间在加沙地带遇难的联合国工作人员致哀。上周五，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)宣布，新一轮冲突以来，已有101名联合国工作人员在加沙地带丧生。
以色列总理内塔尼雅胡不顾多方呼吁，继续在加沙的军事行动。同时，200多名人质仍被伊斯兰极端组织哈马斯扣押，而加沙平民的伤亡不断增加。
德国总理肖尔茨明确表示，他反对有关以哈双方应立即实现停火的主张，因为这无异于让恐怖组织哈马斯获得重振旗鼓的喘息之机。此前，继阿拉伯世界部分国家和土耳其之后，法国总统马克龙也公开发出了以哈停火的呼吁。
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