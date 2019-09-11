以色列空军在加沙地带的一次空袭行动中炸死伊斯兰圣战组织的一名指挥官。在此之后这一地区火箭弹横飞，炮火不断。
（德国之声中文网）巴勒斯坦官方周三证实，以色列空军在加沙地带实施的最新空袭行动炸死了4名武装人员。
加沙地带武装组织向以色列发射火箭弹作为报复。以色列军方称，加沙地带武装组织发射了约250枚火箭弹。
过去两天，已经有至少16人在空袭中死亡。几乎所有人都是伊斯兰圣战组织的成员。
加沙有伊朗背景的圣战组织表示，暗杀他们的指挥官的做法是"宣战"行为。
到目前为止，哈马斯没有参与战斗，以色列方面也把攻击的目标限于伊斯兰圣战组织。
以色列总理内塔尼亚胡警告伊斯兰圣战组织，如果不停止发射火箭弹就会遭到更多的炮火打击。他在召开内阁会议的时候说："他们只有一个选项：停止袭击或者遭到更多打击。这就是他们的选项。"
德国之声驻以色列通讯员克莱默（Tania Krämer）说，以色列南部和加沙地带居民都担心，冲突有可能会进一步升级。
她说："学校都已经停课。没有人知道会持续多久，或者是不是会引发战争爆发。目前的局势很难预测，对双方平民来说都是很艰难的时刻。"
以色列卫生医疗部门表示，46人在火箭弹袭击中受伤送医治疗。
开罗政府方面表示，埃及作为加沙和以色列之间的协调员也再次出面协调。联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫（Nickolay Mladenov）周三抵达开罗，将于埃及总统塞西举行会晤。
伊斯兰圣战组织一名发言人对路透社表示，他们无意停止火箭弹袭击。
这名不具名的发言人说："恢复和平的尝试和努力没有获得成功，伊斯兰圣战组织认为，现在是对犹太复国主义者们的暗杀政策做出回应的时候了。"
他说："敌人会为他们的愚蠢付出代价的。我们会竭尽全力回击他们的入侵。"
洪沙/李鱼 （美联社、德新社、法新社）