（德国之声中文网）巴勒斯坦官方周三证实，以色列空军在加沙地带实施的最新空袭行动炸死了4名武装人员。

加沙地带武装组织向以色列发射火箭弹作为报复。以色列军方称，加沙地带武装组织发射了约250枚火箭弹。

过去两天，已经有至少16人在空袭中死亡。几乎所有人都是伊斯兰圣战组织的成员。

加沙有伊朗背景的圣战组织表示，暗杀他们的指挥官的做法是"宣战"行为。

到目前为止，哈马斯没有参与战斗，以色列方面也把攻击的目标限于伊斯兰圣战组织。

以色列总理内塔尼亚胡警告伊斯兰圣战组织，如果不停止发射火箭弹就会遭到更多的炮火打击。他在召开内阁会议的时候说："他们只有一个选项：停止袭击或者遭到更多打击。这就是他们的选项。"

德国之声驻以色列通讯员克莱默（Tania Krämer）说，以色列南部和加沙地带居民都担心，冲突有可能会进一步升级。

她说："学校都已经停课。没有人知道会持续多久，或者是不是会引发战争爆发。目前的局势很难预测，对双方平民来说都是很艰难的时刻。"

以色列卫生医疗部门表示，46人在火箭弹袭击中受伤送医治疗。

开罗政府方面表示，埃及作为加沙和以色列之间的协调员也再次出面协调。联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫（Nickolay Mladenov）周三抵达开罗，将于埃及总统塞西举行会晤。

伊斯兰圣战组织一名发言人对路透社表示，他们无意停止火箭弹袭击。

这名不具名的发言人说："恢复和平的尝试和努力没有获得成功，伊斯兰圣战组织认为，现在是对犹太复国主义者们的暗杀政策做出回应的时候了。"

他说："敌人会为他们的愚蠢付出代价的。我们会竭尽全力回击他们的入侵。"

洪沙/李鱼 （美联社、德新社、法新社）