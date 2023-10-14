加沙地带人道危机引人忧 以色列态度强硬

（德国之声中文网）俄罗斯与巴西各自向联合国安理会提交了一份有关加沙地带冲突的提案。俄罗斯的提案中要求尽快实施"人道主义停火"，并要求立刻释放遭劫持的以色列人质。

据德新社记者从外交圈内人士获悉，这份尚未正式公开的提案文本并未对极端组织哈马斯进行直接"点名"。哈马斯被德国、欧盟和美国等认定为恐怖组织。

目前正担任安理会轮值主席国的巴西则在其提案中要求保障人道主义运输通道，还要求以色列不再强行迁移加沙地带北部地区的平民。此前，联合国方面已经表态指出，人口密集的加沙地带北部地区不可能在以色列所规定的24小时内撤出平民，并警告这会引发严重的人道危机。

就在10月13日晚间，联合国秘书长古特雷斯再次表示，上百万民众匆忙离开人口密集的交战区、前往一个没有食物没有水没有住宅的地方"极其危险"。联合国人道主义事务协调厅(OCHA)则估计，目前已经有数万民众抵达了加沙南部；且在以色列要求撤离前，已经有40万巴勒斯坦人踏上了逃亡之路。

俄罗斯和巴西的这两份提案对以色列构成了压力。目前，以色列军方正在准备突入哈马斯控制的加沙地带发动地面攻势。

安理会是否会就这两份提案进行表决、何时表决，目前暂不清楚。不过，鉴于坚定支持以色列的美国拥有一票否决权，两份提案都不太可能获得通过。就在几天前，安理会就加沙地带冲突的紧急会议就没能达成任何决议。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

埃及边境口岸封闭

另据以色列军方消息，加沙地带南部与埃及的边境仍然处于关闭状态，任何从加沙往埃及方面的人员流动"都会先经过埃及和以色列的协商"。军方发言人称，目前还没进行过协商。加沙地带一共只有两个边境口岸，北部的通往以色列，南部通往埃及。

世界卫生组织总干事谭德赛(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，一架满载医疗物资的飞机已经降落在埃及东北部靠近加沙边境的机场，"只要边境口岸能确保人道主义物资通行，我们就能开始发放这些物资。"以色列从10月9日起全面封锁加沙，切断了食物、水源、医药、电力、能源等基本物资的供应。

以色列驻德国大使普罗索(Ron Prosor)在10月14日表示，极端组织哈马斯应该为加沙地带的惨状"负全部责任"。他认为哈马斯是在利用加沙地带平民进行"算计"，其实根本不关心巴勒斯坦平民的福祉。这位大使还称，哈马斯袭击者"比伊斯兰国恐怖分子还要更坏"，"凡是干了这些坏事的人，一个都不配继续活下去"。

就在普罗索进行这番表态前，以色列《耶路撒冷邮报》刚刚报道称，突入加沙地带的先头部队已经发现了"被劫持同胞的遗体"。该报援引军方消息称，先头部队的任务包括"清剿恐怖分子、收缴武器、寻找失踪者"。另据哈马斯卡桑旅发布消息称，大约150名被劫持到加沙地带的人质中，已经有13人在以军空袭中丧生，其中包括几名外国人。

中国支持阿盟在巴勒斯坦问题上发挥重要作用

中国外交部发布简讯称，中国政府中东问题特使翟隽10月13日应约集体会见阿拉伯国家驻华使节和阿拉伯国家联盟驻华代表处负责人。

会谈中，阿拉伯国家代表强调，"以色列对巴勒斯坦的侵犯"造成巴方大量平民伤亡，"当前巴勒斯坦人道局势十分严峻，以方有关行动违反国际法和国际人道主义法"，认为"国际社会有责任立即采取行动，缓解紧张局势，推动重启和谈，维护巴勒斯坦人民合法民族权利"。

翟隽回应说，中方对当前巴以紧张局势加剧造成大量平民伤亡"感到痛心，反对伤害平民的行为，谴责违反国际法的做法"。他呼吁"保持冷静克制，保护平民，为缓解人道主义危机提供必要条件"。翟隽还说，中国支持阿盟在巴勒斯坦问题上发挥重要作用，"继续做有关各方工作，为中东和平进程重回正轨不懈努力；中国将继续向巴方提供人道援助，帮助缓解巴勒斯坦人民面临的人道主义危机。"

（路透社、德新社等）

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