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加沙卫生部：拉法附近难民营遇袭

2024年6月22日

加沙官员和目击者称，以色列的炮击造成巴勒斯坦难民营中至少25人死亡，国际红十字会也报告了类似的伤亡情况。以色列表示正在审查这一事件。

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目击者称以色列坦克炮火击中了营地，但以色列国防军称该说法不实
目击者称以色列坦克炮火击中了营地，但以色列国防军称该说法不实图像来源: Jim Hollander/UPI Photo/Newscom/picture alliance

（德国之声中文网）加沙卫生部周五（6月21日）称，加沙地带南部拉法市附近穆瓦西的一个帐篷营地遭到以色列袭击，造成至少25人死亡，另有50人受伤。

加沙卫生部受极端组织哈马斯控制，但联合国认为其公布的伤亡数字基本可靠。

目击者称，以色列军队炮击了该营地。该营地位于以色列指定的安全区之外。自以色列5月发动拉法攻势以来，已有成千上万人逃离该地区。

以色列军方表示正在审查这一事件，但称“没有迹象显示以色列国防军在人道主义安全区内实施了袭击”。

国际红十字会谴责袭击难民营

以色列和巴勒斯坦被占区的国际红十字会（ICRC，又称红十字国际委员会）谴责了这次袭击，称袭击发生在其加沙办事处和住宅区附近。

国际红十字会在X（前推特）平台上发表声明：“这次严重的安全事件是最近几天发生的数起事件之一；此前也曾有流弹击中过国际红十字会的建筑。”

声明写道，“我们谴责这些危及人道主义工作者和平民生命的事件”，并强调冲突各方“有义务采取一切可行的预防措施，避免伤害平民和破坏民用目标”。

国际红十字会说，红十字会战地医院已记录到有22人在此次袭击中死亡，45人受伤，另有报告称还有其他人员伤亡。

以色列誓言继续战斗

尽管数月来国际压力与日俱增，而且已有数万人死亡，以色列仍誓言继续进攻加沙，直至哈马斯被消灭。以色列、美国、德国和其他国家认定哈马斯为恐怖组织。

这场战斗的导火索是去年10月7日哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。该袭击造成近1200人死亡，约250人被绑架。

加沙卫生部称，自以色列发动报复性攻势以来，已有37000多人丧生。以色列军方声称正努力避免平民伤亡。

加沙原有的220万居民中，有100多万人目前在拉法及其周围地区寻求庇护以躲避战火。

联合国和其他组织呼吁以色列暂停进攻，强调加沙面临严重的人道主义危机。

（美联社、德新社）

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