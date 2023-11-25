加沙停火第二日：更多人质将获释

（德国之声中文网）以色列总理内塔尼亚胡办公室表示，以色列收到第二份哈马斯将释放的人质名单。作为以哈冲突交战双方协议的一部分，这些人质将于周六（11月25日）获释。该办公室表示，已通知人质家属此消息。

根据协议，以色列每释放三名囚犯，哈马斯就会归还一名人质。以色列官员证实，将于周六获释的 13名以色列人质中有8名儿童。目前尚不清楚有多少非以色列俘虏也可能被释放。

为期四天的以哈临时停火协议于周五生效后，哈马斯释放了第一批共24名人质，并从以色列换回了39名巴勒斯坦囚犯。

作为停战协调国的卡塔尔表示，第一批获释的人质包括13名以色列人、10名泰国人和一名菲律宾人。这些外国人是以色列南部农场聘雇的外籍劳工。

获释的以色列人质分别被送往三家以色列医院观察

哈马斯被欧盟、美国、以色列等认定为恐怖组织。该组织于10月7日在以色列边境地区杀害了超过1200人，包括至少850名平民。约240名人质被暴力劫持到加沙，其中包括多名德国公民。这场恐怖袭击称为以哈冲突的导火索，以色列宣布全面封锁加沙地带，对哈马斯展开反击。

在四天休战期间，极端伊斯兰恐怖组织哈马斯预计将释放约 50 名人质。以色列则会释放150名被关押在监狱中的巴勒斯坦女性和未成年囚犯。以色列表示，哈马斯每多释放10名人质，就可以延长休战一天。美国总统拜登称，他希望能实现这一目标。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）称，第一批人质已接受医疗检查且「状况良好」。

获释的以色列人质分别被送往三家以色列医院观察，其中包括九名妇女和四名九岁以下儿童。施耐德儿童医疗中心表示，被送到该中心的四名儿童和四名妇女的身体状况似乎都还良好。

哈马斯释放的第一批人质包括10名泰国公民

泰国：还有20名泰国人未获释

泰国外交部周六表示，哈马斯释放10名泰国公民后，还有20名泰国人被俘。获释的人质已经通过埃及被转移到以色列，他们将在医院接受观察48小时后返国。

唯一一名被哈马斯挟持的泰国女性也在第一批获释的名单中。

泰国在声明中说：「目前估计仍有20名泰国国民被绑架。我们衷心希望剩余的人质能够得到人道待遇，并尽快安全获释。」

泰国外交部感谢埃及、伊朗、以色列和卡塔尔政府以及红十字国际委员会等方面为人质获释所做的「巨大努力」。

德国总理呼吁无条件释放所有人质

德国总理肖尔茨呼吁无条件释放所有人质，并对各方通过不懈外交努力促成哈马斯释放第一批人质表达感谢。

肖尔茨在社群媒体X上写道：「第一批人质终于获释，这是一个好消息。我们难以想象他们和他们的家人在过去几周里所经历的一切。」

「这是不懈外交努力的成果，我们感谢所有为此付出努力的人。今天只是一个开始。哈马斯必须无条件释放所有人质！」

第一批获释的人质中有四人拥有以色列和德国双重国籍。

德国外交部长贝尔博克也表示，听到人质获释的消息令她感到无比欣慰，并对卡塔尔协助促成四天休战的卡塔尔表示感谢。

经过卡塔尔、埃及和白宫数周的外交努力，美国、以色列和哈马斯达成了协议，确保 50 名人质获释。

世卫：逾150人从希法医院疏散

与此同时，世界卫生组织表示，加沙北部希法医院约151名病人、亲属和医护人员于11月22日被转移到加沙南部的医院。「这是一次高风险任务，因为希法医院附近的激烈战斗和炮击仍在继续。」

据世卫组织称，团队花了 20 个小时才完成撤离，其中 6 个小时停留在一个检查站，团队人员和病人在检查站受到以色列国防军盘查，巴勒斯坦红新月会的三名医务人员和卫生部的三名医务人员在检查站被扣留。

随着地面战斗的加剧，近100万巴勒斯坦人逃离加沙地带北部。食物、水和燃料的稀缺也引发了加沙南部的人道主义危机。

据哈马斯控制的加沙卫生部称，自以色列最近针对加沙哈马斯武装分子的战争开始以来，加沙地带已有约 13000 人死亡。尽管美国和以色列对死亡人数表示怀疑，但联合国官员拉扎里尼（Philippe Lazzarini）上月表示，在以往的加沙战争中，加沙卫生当局提供的数字被认为可信而且未受质疑。

根据卫星数据分析，加沙北部约有半数建筑物遭到破坏或摧毁，加沙地带多数医院都已停止运营。联合国估计，近期有170万人无家可归。

临时停火协议生效后，载有食品、水和药品等救援物资的卡车将能进入加沙，为加沙地带约 230 万人提供临时救济。

（综合报道）

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，全副武装的恐怖分子通过海陆空各种途径登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



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