加沙停火开始 首批人质即将获释

（德国之声中文网）随着以色列与恐怖组织哈马斯达成停火，周五早晨，加沙战争进入新的阶段。停火当地时间早晨7时（中欧时间6时）开始，按计划至少持续四天。调停方卡塔尔宣布，最长可能延长到共10天。停火为哈马斯劫持的人质获释以及以色列释放关押的巴勒斯坦囚犯、向加沙地带运送更多人道主义救援物资提供条件。

战事一直持续到最后一刻。直到停火开始前后，以色列与加沙边境地带仍拉响火箭弹袭击警报。过去的停火中也是如此。以色列军方此前在加沙地带加强了进攻，停火期间也将在该地区驻扎士兵。

首批人质16时获释 救援物资将增加

当地时间16时（中欧时间15时），首批13名被劫持到加沙地带的人质按以哈之间的约定将获释。这些人质为妇女儿童。作为交换，每有一名人质获释，以色列方面就将释放三名关押的巴勒斯坦囚犯。这些囚犯也是女性和未成年人。

战争爆发七周后的此次停火期间，也将向加沙地带民众运送更多救援物资。联合国称，目前约170万加沙人流离失所，占总人口的四分之三。

联合国救援机构表示，周五预计将有200辆卡车进入加沙地带，明显多于此前。以色列军方称，有四辆运送燃料的罐车和四辆运送天然气的罐车从埃及经过拉法边境口岸移交给联合国在加沙南部的救援机构。

以色列：北部仍是战区 人员不得返回

哈马斯一名发言人称，在停火期间，各方均将暂停军事行动。以色列军方表示，临时停火结束后，还将继续在加沙的战事，直到那里的军事威胁消失。

以军方一名发言人停火前夕在X上用阿拉伯语写道："战争尚未结束。"他写道，加沙北部仍是"危险的战区"，人员不得在此地区活动。巴勒斯坦人应留在南部的"人道主义区"内。平民仍可从北部前往南部。反向则被禁止。

哈马斯周四晚间称，自开战以来，已有近15000名巴勒斯坦人死亡，超过36000人受伤。数千人失踪。这些数据无法得到独立证实。

这场加沙战争的引爆点则是以色列建国以来遭受的最严重的一场屠杀。哈马斯等恐怖组织10月7日在以色列边境地区杀害了超过1200人，其中至少850名平民。约240名人质被暴力劫持到加沙，其中包括多名德国公民。

按照以哈的约定，四天内将有50名人质获释。如果最终释放人质达到100人，以色列方面将释放300名巴勒斯坦囚犯。

（德新社）

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