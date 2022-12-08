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位于北美洲的国家，与美国接壤。其面积位居全球第二。
渥太华为该国首都。
中國遭控廣設「海外警務站」，長臂管轄施壓海外異議華人，站點據稱破百，捷克成為又一個對此做出反應的國家。該國外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）8日稱，已就此事與中國大使進行磋商。
加拿大计划派遣更多军舰通过台湾海峡。该国外长乔利表示：“关于台湾海峡问题，我们需要弄清楚，确认它仍是国际海峡。”
美国地方法官宣告撤回对华为财务长孟晚舟的罪名指控，这起造成中、美、加三国关系紧张的案件在过了四年之后终于告一段落。孟晚舟本人已经在一年多前回到中国。
中國反封控浪潮擴及海外，德國和歐洲多國，以及美國、加拿大皆出現悼念烏魯木齊火災逝者的集會海報。台灣27日也發起聲援活動，數十人手持蠟燭、白紙於現場示威。參與民眾對中國罕見的大規模抗爭有何看法？
加拿大正在尋求深化與快速增長的印太關係，與這個地區經濟活動總值近38萬億美元的40個國家合作。在推出的最新印太戰略中，中國被提到了50多次，雙邊關係陷入僵局的中加要如何在競爭中持續合作？
曾经的流量明星、加拿大籍的吴亦凡因为强奸罪和聚众淫乱罪，被中国法院判处有期徒刑13年，附加驱逐出境。据中国官媒报道，加拿大驻华大使馆官员旁听了宣判。
加拿大總理特魯多23日在回應他與中國國家主席習近平在G20的對話內容，提到中國長期對加拿大的社群進行干預，但也再次否認過去幾年，有跡像顯示中國干預加拿大選舉。
加拿大警方宣布調查多倫多地區的警察服務站，但中國駐加大使館週二沒有立即回應路透社的置評請求。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？
中国国家领导人习近平在G20峰会上和加拿大总理特鲁多短暂互动影片流出，引发广泛关注。有分析人士表示，习近平和特鲁多对话时的身体语言透露了许多信息。中方对加方的看法和定位，也有所显露。
一段记录习近平与加拿大总理特鲁多在G20峰会上交谈的视频周三引起议论纷纷。有媒体称习近平“教训”了特鲁多。中国官方次日做出回应。
中国国家主席习近平和加拿大总理特鲁多在出席G20峰会一场活动间隙进行了对话。媒体捕捉到了谈话的一部分。习近平不满地抱怨特鲁多将他们谈话的内容透露给了媒体。特鲁多是如何回应的呢？
加拿大总理特鲁多同习近平的会谈只有短短的几分钟，加方对中国“干涉”行为表示“严重关切”。而让中国国家主席习近平尤其不满的是，他们的交谈内容第二天都出现在报纸上。
澳大利亚国防部长马尔斯要求军方审查保密措施，以阻止中国招募澳大利亚退役军人培训中国空军。英国和加拿大也表达了同样的担心。
加拿大外交部长乔利表示，中国是一个越来越具有破坏性的全球大国，并警告企业不要与中国卷入太深的关系。这些言论代表加拿大总理特鲁多领导的自由党的对华政策正在发生重大转向。
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