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位于北美洲的国家，与美国接壤。其面积位居全球第二。
渥太华为该国首都。
每年，博客 "捕捉画面 "都会发布南、北半球极光的最美照片，以下就为您介绍其中的一些最精彩画面。
美国军方证实，一艘美国和一艘加拿大军舰于本周驶过台湾海峡，这是美军近年来首次联合他国舰艇穿越台湾海峡。中国军方随即作出回应。
因新冠大流行瘟疫，美国外部边境几乎完全封闭。随着疫情缓和，边境管制放松。11 月起，外国人亦可有条件经陆路入境。
华为首席财务官孟晚舟从加拿大获释回国在中国被视为一场外交胜利，但这一事件却更让外国商界感到中国“人质外交”的威胁。
过去3年使加拿大深陷的孟晚舟和两加国公民案，如今终于画下句点。特鲁多针对是否禁用华为5G看来已有明确的态度。
自2018年以来被中国禁止出境的一对美籍华裔姐弟周末返回美国。据报道，中国当局禁止二人出境是为迫使其曾担任银行高管的父亲返回中国面临经济犯罪的刑事指控。
华为高管孟晚舟与两名遭中国拘留的加拿大公民25日几乎同时获释。中加两国27日在联合国针对此案上演激烈交锋。中美加三国对这个事件的各自诠释为何?
孟晚舟回家，受到英雄般的欢迎，中国将这一事件官宣为对抗美国的胜利，德国媒体则想起了冷战时期的人质交换。此外，四方安全对话是否意味着抗中联盟的形成？
“孟晚舟赢了！华为赢了！中国赢了！”在孟晚舟与美国司法部达成和解、乘坐政府专机归国后，中国社媒上沸腾了，这被看作是中国外交的巨大胜利，很多人想起了《战狼》中的台词。一位加拿大专家则对DW表示，这场博弈没有赢家。
在与美国检察官达成协议后，近三年来一直软禁在温哥华家中的华为首席财务官孟晚舟重获自由并乘坐中国政府的包机回中国。被中国关押1000多天的两名加拿大人也立即获释返加。国际媒体将这一事件视为北京“人质外交”的胜利。
被控诈欺的华为孟晚舟以及两名被中国指为间谍且关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释显得北京不是「人质外交」的说法站不住脚。此外，虽然中国官媒称「换囚」有助于缓解中美及中加冲突，但加拿大专家分析，中加关系已经回不去了。
中国官媒称孟晚舟和加拿大公民获释，各自返国，有助於缓解中美及中加关系，但有专家分析，「信任已经消失」。双边关系还能回到过去吗？
孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。
中国、美国和加拿大完成了一项高风险的“换囚”活动。被控诈欺的华为孟晚舟以及两名遭到中国关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释，背后传递出的信息令人不安。
在加拿大温哥华被软禁近3年后，孟晚舟于当地时间9月24日重获自由，随后乘坐中国政府包机回国。美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。该消息传出后不久，在中国被扣押的两名加拿大公民也获释。
孟晚舟与美国达成协议获释，软禁在温哥华家中的孟晚舟终获自由，于周六抵达深圳。中国则释放了两名加拿大公民，这是「人质外交」吗？
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