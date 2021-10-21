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加拿大

位于北美洲的国家，与美国接壤。其面积位居全球第二。

渥太华为该国首都。

Bildergalerie - Polarlichter

来看世界上最绿最美的极光 21.10.2021

每年，博客 "捕捉画面 "都会发布南、北半球极光的最美照片，以下就为您介绍其中的一些最精彩画面。
06.05.2017 Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Dewey transits the South China Sea May 6, 2017. Picture taken May 6, 2017. Kryzentia Weiermann/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

美加军舰联合穿越台湾海峡 中方：性质恶劣 17.10.2021

美国军方证实，一艘美国和一艘加拿大军舰于本周驶过台湾海峡，这是美军近年来首次联合他国舰艇穿越台湾海峡。中国军方随即作出回应。
Cars line up to cross into the US at the US/Canada border on February 25, 2017, in Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec. The Royal Canadian Mounted Police said there has been a significant increase over the past few months in the number of people illegally crossing the border, mostly in Quebec, Manitoba and British Columbia. / AFP / Don EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP/Getty Images)

美国下月初起开放陆路边境 13.10.2021

因新冠大流行瘟疫，美国外部边境几乎完全封闭。随着疫情缓和，边境管制放松。11 月起，外国人亦可有条件经陆路入境。

FILE PHOTO: People hold placards calling for China to release Canadian detainees Michael Spavor and Michael Kovrig outside a court hearing for Huawei Technologies Chief Financial Officer Meng Wanzhou at the B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Canada, March 6, 2019. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

在华外企担忧 “人质外交 ”继续 30.09.2021

华为首席财务官孟晚舟从加拿大获释回国在中国被视为一场外交胜利，但这一事件却更让外国商界感到中国“人质外交”的威胁。
21.09.2021 Canadian Prime Minister Justin Trudeau delivers his victory speech after general elections at the Fairmount Queen Elizabeth Hotel in Montreal, Quebec, early on September 21, 2021. - Canadians returned Liberal Prime Minister Justin Trudeau to power on September 20 in hotly contested elections against a rookie conservative leader, but he failed to gain an absolute majority, according to projections by television networks. (Photo by Andrej Ivanov / AFP) (Photo by ANDREJ IVANOV/AFP via Getty Images)

孟晚舟案落幕 特鲁多将决定是否禁用华为5G 29.09.2021

过去3年使加拿大深陷的孟晚舟和两加国公民案，如今终于画下句点。特鲁多针对是否禁用华为5G看来已有明确的态度。
Die US-amerikanische Flagge links und die Flagge der Volksrepublik China auf dem Dach des Kongresszentrum in Davos. Flaggen der USA und China auf dem Kongresszentrum in Davos, Schweiz. Davos Graubünden Schweiz *** The US American flag on the left and the flag of the Peoples Republic of China on the roof of the Congress Center in Davos Flags of the USA and China on the Congress Center in Davos, Switzerland Davos Graubünden Switzerland

被中国禁止出境的华裔美籍姐弟已返美 28.09.2021

自2018年以来被中国禁止出境的一对美籍华裔姐弟周末返回美国。据报道，中国当局禁止二人出境是为迫使其曾担任银行高管的父亲返回中国面临经济犯罪的刑事指控。
Canadian Foreign Minister Marc Garneau, speaks during a meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Harpa Concert Hall in Reykjavik, Iceland, Wednesday, May 19, 2021, on the sidelines of the Arctic Council Ministerial summit. Top diplomats from the United States and Russia are set to square off this week in Iceland for their first face-to-face encounter that comes as ties between the nations have deteriorated sharply in recent months. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

孟晚舟案吵上联合国 中加各说各话 28.09.2021

华为高管孟晚舟与两名遭中国拘留的加拿大公民25日几乎同时获释。中加两国27日在联合国针对此案上演激烈交锋。中美加三国对这个事件的各自诠释为何?
A Canadian flag flies outside of the Alouette Correctional Centre for Women, where Huawei CFO Meng Wanzhou is being held on an extradition warrant, in Maple Ridge, British Columbia, Canada December 8, 2018. REUTERS/David Ryder

德语媒体：冷战与人质交换  27.09.2021

孟晚舟回家，受到英雄般的欢迎，中国将这一事件官宣为对抗美国的胜利，德国媒体则想起了冷战时期的人质交换。此外，四方安全对话是否意味着抗中联盟的形成？
In this photo released by China's Xinhua News Agency, Huawei CFO Meng Wanzhou waves as she steps out of an airplane after arriving at Shenzhen Bao'an International Airport in Shenzhen in southern China's Guangdong Province, Saturday, Sept. 25, 2021. A top executive from global communications giant Huawei Technologies returned to China on Saturday following what amounted to a high-stakes prisoner swap with Canada and the U.S. (Jin Liwang/Xinhua via AP)

孟晚舟回国 “中国赢了”？ 27.09.2021

“孟晚舟赢了！华为赢了！中国赢了！”在孟晚舟与美国司法部达成和解、乘坐政府专机归国后，中国社媒上沸腾了，这被看作是中国外交的巨大胜利，很多人想起了《战狼》中的台词。一位加拿大专家则对DW表示，这场博弈没有赢家。
FILE PHOTO: People hold signs calling for China to release Canadian detainees Michael Spavor and Michael Kovrig during an extradition hearing for Huawei Technologies Chief Financial Officer Meng Wanzhou at the B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Canada, March 6, 2019. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

国际媒体：北京“人质外交”胜利 “孟晚舟请不要回来了” 27.09.2021

在与美国检察官达成协议后，近三年来一直软禁在温哥华家中的华为首席财务官孟晚舟重获自由并乘坐中国政府的包机回中国。被中国关押1000多天的两名加拿大人也立即获释返加。国际媒体将这一事件视为北京“人质外交”的胜利。

孟晚舟与两加拿大人回家之后 27.09.2021

被控诈欺的华为孟晚舟以及两名被中国指为间谍且关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释显得北京不是「人质外交」的说法站不住脚。此外，虽然中国官媒称「换囚」有助于缓解中美及中加冲突，但加拿大专家分析，中加关系已经回不去了。
The flags of Canada and China are placed for first China-Canada economic and financial strategy dialogue in Beijing on November 12, 2018. (Photo by JASON LEE / POOL / AFP) (Photo credit should read JASON LEE/AFP/Getty Images)

中媒称孟晚舟获释或缓解双边关系 加国专家看法不同 27.09.2021

中国官媒称孟晚舟和加拿大公民获释，各自返国，有助於缓解中美及中加关系，但有专家分析，「信任已经消失」。双边关系还能回到过去吗？
Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, reads a statement outside B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Friday, Sept. 24, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

长平观察：“如果信念有颜色，那明明是枫叶红！” 26.09.2021

孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。

Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, leaves home to attend her extradition hearing at B.C. Supreme Court, in Vancouver, on Monday, August 16, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

北京“人质外交”奏效? 孟晚舟事件传递出何种信息 26.09.2021

中国、美国和加拿大完成了一项高风险的“换囚”活动。被控诈欺的华为孟晚舟以及两名遭到中国关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释，背后传递出的信息令人不安。

06.12.2018, China, Peking: Ein Porträtfoto von Meng Wanzhou, Finanzvorstand des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei, ist auf einem Huawei Computer in einem Huawei-Store zu sehen. Wanzhou ist auf Ersuchen der US-Behörden in Vancouver verhaftet worden. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

牵动中美加三国的孟晚舟 25.09.2021

在加拿大温哥华被软禁近3年后，孟晚舟于当地时间9月24日重获自由，随后乘坐中国政府包机回国。美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。该消息传出后不久，在中国被扣押的两名加拿大公民也获释。
Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, reads a statement outside B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Friday, Sept. 24, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

孟晚舟与美达协议获释 两名加拿大公民返国 25.09.2021

孟晚舟与美国达成协议获释，软禁在温哥华家中的孟晚舟终获自由，于周六抵达深圳。中国则释放了两名加拿大公民，这是「人质外交」吗？
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