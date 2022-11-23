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位于北美洲的国家，与美国接壤。其面积位居全球第二。
渥太华为该国首都。
加拿大警方宣布調查多倫多地區的警察服務站，但中國駐加大使館週二沒有立即回應路透社的置評請求。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？
中国国家领导人习近平在G20峰会上和加拿大总理特鲁多短暂互动影片流出，引发广泛关注。有分析人士表示，习近平和特鲁多对话时的身体语言透露了许多信息。中方对加方的看法和定位，也有所显露。
一段记录习近平与加拿大总理特鲁多在G20峰会上交谈的视频周三引起议论纷纷。有媒体称习近平“教训”了特鲁多。中国官方次日做出回应。
中国国家主席习近平和加拿大总理特鲁多在出席G20峰会一场活动间隙进行了对话。媒体捕捉到了谈话的一部分。习近平不满地抱怨特鲁多将他们谈话的内容透露给了媒体。特鲁多是如何回应的呢？
加拿大总理特鲁多同习近平的会谈只有短短的几分钟，加方对中国“干涉”行为表示“严重关切”。而让中国国家主席习近平尤其不满的是，他们的交谈内容第二天都出现在报纸上。
澳大利亚国防部长马尔斯要求军方审查保密措施，以阻止中国招募澳大利亚退役军人培训中国空军。英国和加拿大也表达了同样的担心。
加拿大外交部长乔利表示，中国是一个越来越具有破坏性的全球大国，并警告企业不要与中国卷入太深的关系。这些言论代表加拿大总理特鲁多领导的自由党的对华政策正在发生重大转向。
据加拿大环球电视网报道，中国政府通过一名安大略省议员和其他人士向至少11名加拿大联邦选举候选人和充任其竞选工作人员的中国特工转移资金，干预加拿大选举。
加拿大广播公司（CBC）表示，因为中国政府迟迟未回应其记者签证申请，将关闭北京分社，一名记者将迁驻台北工作。这将是该广播公司40多年来第一次没有驻华记者。
周三，加拿大以"国家安全"为由，责令三家中国公司撤出在加拿大稀土公司的股份。五天前，加拿大政府出台新规定，除特殊情况外，外国国有企业不得参股加拿大稀土公司。
中國遭人權組織披露在海外廣設「非法警局」，涉嫌施壓中國僑民。繼荷蘭發動調查之後，愛爾蘭週四下令關閉都柏林的中國警務站，德國、加拿大亦跟進調查。聯邦內政部強調，聯邦政府不容忍外國在德國行使國家權力。
国际民航组织大会27日於加拿大登场，各界聚焦的其中一个议题，是台湾能否参与该组织。美国交通部长布蒂吉格表态，呼吁让台湾有意义地参与该机构的工作。
加拿大「公民實驗室」週二（9月13日）發布報告指出，中國警方自2016年起，可能在西藏收集了90萬至120萬份的DNA樣本。專家告訴德國之聲，中國當局可能以此對當地人民進行社會控制。
CDP全球环境信息研究中心和管理咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）本周二公布一项研究报告，指出七国集团成员国的企业没有达到《巴黎气候协定》的减排目标。
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