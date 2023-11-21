为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于北美洲的国家，与美国接壤。其面积位居全球第二。
渥太华为该国首都。
2018年至2021年，加拿大人斯帕弗與康明凱曾被中國當局拘押近三年，外界普遍認為北京以此報復加拿大拘押華為高管孟晚舟。但是現在，斯帕弗稱，他提供的資訊“無意間”被加拿大政府作為情報採集，導致他被捕。
加拿大指责中国歼-11战斗机10月底在南海国际水域上空两度「不安全」拦截加拿大舰载直升机并近距离发射照明弹。中国国防部则回应称，加方行为是「别有用心的恶意挑衅」。
由於隱私和安全風險，加拿大2月起禁止在政府的行動裝置上使用TikTok，現在又有兩個app被鎖定，被認為有相似的問題。
美國國防部17日表示，中國解放軍自2021年起頻繁對美國軍機展開「脅迫行為」，例如逼近、繞行、發射照明彈等行徑，自2021年以來已經累計近200起。此前，加拿大也批評了中國攔截加方軍機的舉動，但中國回應稱這是維護國家主權與安全的必要之舉。
加拿大五年前落实大麻合法化，希望提升安全性并减少犯罪。研究人员表示，法律的改变虽然增加了健康问题，但也带来了积极的社会效益。
据《金融时报》报道，印度政府已经要求加拿大在10月10日前撤出41名外交官，否则将取消其外交豁免权。渥太华和新德里之间因加拿大锡克教分离主义者被杀而引发的外交风波似乎正在进一步升级。
印度情报机构在加拿大杀害分离分子？加拿大总理称有可信证据，最新消息称，证据源于五眼同盟对印度驻加拿大使馆的监控。
因参与维权活动而多次受到拘捕的中国异议人士陈思明8日称，他已抵达加拿大温哥华，并感谢各界支持与协助。此前他曾滞留于台湾的桃园机场，并表示希望不要被遣返回中国。
印度錫克教領袖疑在加拿大遭印度特工暗殺，兩國關係空前交惡。有論者認為，風波可能影響西方陣營拉攏印度、抗衡中國；亦有分析指，事件凸顯了雙邊一直以來的價值衝突，美國態度將是關鍵。
加拿大下令一位印度外交官離境，因為情報資訊顯示印度政府人士可能涉及加國錫克教領袖的暗殺。但印度政府發聲明否認，批評加拿大的指控「荒謬」。
吉尔博特成为四年来首位访问中国的加拿大部长。尽管中加关系紧张，加拿大仍在寻求与中国在气候问题上的合作。
繼耐吉和加拿大皇朝金礦公司之後，加拿大政府再對美國時裝品牌拉夫勞倫的加拿大子公司涉入新疆強迫勞動的問題展開調查。
总部位于北京的亚投行近日批准了一项引人注目的提案，向世界银行的贷款机构国际复兴开发银行提供10亿美元信贷担保。而就在不久前，亚投行刚被指控受到中共渗透。
加拿大民間團體指控，耐克的加拿大子公司及皇朝金礦的供應鏈可能涉及維吾爾人的強迫勞動，但企業並未採取足夠的防止與補救措施。另一間公司「美沃奇」則遭美國議員質疑曾雇用中國監獄囚犯，包含台灣人權工作者李明哲。
亚投行周五（7月7日）公布了内部审查结果，称其前全球联络主管毕加博（Bob Pickard）指控管理层“受到共产党员操控”“毫无根据”。
曾任亚投行全球联络主管的加拿大人毕加博本周因不满中共影响力过大愤而辞职。他在接受路透社采访时表示，他在辞职后尽快离开了中国，目前已经抵达了日本。他在采访中还提到了曾疑因中国报复而遭拘押的加拿大公民康明凯与斯帕弗。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式