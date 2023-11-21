美公布解放軍「攔機」畫面：2年逾180次

美國國防部17日表示，中國解放軍自2021年起頻繁對美國軍機展開「脅迫行為」，例如逼近、繞行、發射照明彈等行徑，自2021年以來已經累計近200起。此前，加拿大也批評了中國攔截加方軍機的舉動，但中國回應稱這是維護國家主權與安全的必要之舉。