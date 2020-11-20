加拿大驻华大使探望狱中加公民

（德国之声中文网）加拿大政府在一次新闻会上表示，该国驻华大使鲍达民（Dominic Barton）本周四与前外交官康明凯（Michael Kovrig）进行了会面。此前，他还于11月10日同商人斯帕弗（Michael Spavor）见了面。康明凯和斯帕弗自2018年12月以来一直被关在中国监狱里，但外界对他们具体被关押在哪所监狱以及关押条件都毫不知情。这是加拿大驻华外交官今年第三次探视这两名加拿大人。据加拿大官方先前的消息，今年10月，鲍达民大使曾在中方批准下以视频的方式探望了斯帕弗和康明凯。

华为财务长、华为创始人任正非之女孟晚舟2018年12月初被加拿大方面逮捕后数天，中方就逮捕了康明凯和斯帕弗。普遍认为，这是中方对孟晚舟事件采取的报复行动，中国虽否认两者之间的直接关联，但中国外交官对此却也有明确暗示。

孟晚舟在被捕之后获得保释，但康明凯和斯帕弗则一直被中国秘密关押。今年6月19日，中国最高检察院通过微博发布简讯称，“北京市人民检察院第二分院以涉嫌为境外刺探国家秘密、情报罪，对加拿大籍被告人康明凯向北京市第二中级人民法院提起公诉”；“辽宁省丹东市人民检察院以涉嫌为境外刺探、非法提供国家秘密罪，对加拿大籍被告人迈克尔·斯帕弗向丹东市中级人民法院提起公诉。”

2019年1月，就在孟晚舟被捕事件后不久，中国一家法院以走私毒品罪改判加拿大男子罗伯特·劳埃德·谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑。他此前被辽宁大连市中级法院判处有期徒刑15年。2019年4月以及2020年8月，中国的法院还分别对加拿大籍华人被告范威和加拿大籍华人被告徐伟洪判处死刑。不过，中方一直宣称这些案件都与孟晚舟案没有关系。

特鲁多不向胁迫外交屈服

加拿大总理特鲁多不断呼吁中国释放康明凯和斯帕弗。11月9日，特鲁多曾与美国当选总统拜登通电话，表示期望拜登政府可协助游说中国释放两人。他还在记者会上指，中国为报复孟晚舟被捕而任意拘留两名加拿大人的这种“胁迫外交”（coercive diplomacy）并不奏效。在本周四（11月19日）亚太经合会(APEC)的视频会议上，特鲁多表示，他未曾为了逮捕孟晚舟的决定感到后悔，他说：“我该后悔加拿大遵守了自己的法律吗？我该后悔加拿大遵守了与我们最亲密盟友的长期引渡条约吗？绝不。”他还说，加拿大是一个法治国家，不能够选择性的“只在方便或是容易的时候”执法：“如果是一个法治国家，是一个遵循价值观的国家，那么就得坚持这一点。这正是我们所做的。“

中国外交部发言人赵立坚11月20日在记者会上对特鲁多的表态回应称：”加拿大领导人作出上述表态时，需要想一想，为何加拿大是唯一在这件事上“遵守”与美国引渡条约的国家。是美国的其他盟国都不遵守条约义务吗?不是，是他们不愿卷入美国这个肮脏的阴谋，是他们不愿以本国人民利益为代价去满足美国的一已私利。“他还再次指责加拿大政府在孟晚舟事件中扮演了”美方帮凶和马前卒的不光彩角色“，并称”我们注意到，越来越多加拿大国内有识之士公开要求加政府独立自主作出释放孟晚舟的决定，这其中有政要、律师、法官和前外交官等。我们奉劝加拿大领导人多听听他们的正义和理智的呼声。“

特鲁多今年6月上拒绝了19名加国前政要提出的释放孟晚舟，以争取换回在中国被押的“两个迈克尔”（即康明凯和斯帕弗）的要求 。康明凯的妻子也在媒体发声，希望加拿大司法部长考虑介入孟晚舟案，并释放她。但特鲁多强调，不能允许“任意逮捕加拿大公民影响我们司法系统的运作”。他说，如果北京及他方从这次事件中得出结论，认为任意逮捕加拿大人是影响加国人民和政府的有效方式，那么今后没有一个加拿大人是安全的；不能开这个先例，否则会危及数百万在海外生活和旅行的加拿大人。他同时谴责中方用逮捕加拿大人做人质外交是“绝对不可接受的”。

乐然（综合报道）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。