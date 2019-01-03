 加拿大领事人员再探视遭关押加拿大商人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2019

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时政风云

加拿大领事人员再探视遭关押加拿大商人

加拿大1月3日指出自从孟晚舟被捕后的一个月，多达13名加拿大人在中国被拘捕。当中只有两人遭中国检方认定违反法律。

Michael Spavor (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

加拿大领事人员探视本週第二度探视遭中国关押的加拿大人迈克尔 (Michael Spavor)。他被北京以危害国家安全为由逮捕并关押至今。

(德国之声中文网) 加拿大领事人员探视本週再度探视遭中国关押的加拿大人迈克尔 (Michael Spavor)。12月10日，北京以危害国家安全为由逮捕他并关押至今。目前为止，迈克尔与前加拿大外交官康明凯仅各获得加拿大领事人员的一次探视。加拿大外交部發言人麦尔斯 (Amy Mills) 表示:「加拿大政府仍对中国政府强行关押２名加拿大公民此事感到担忧，并要求北京立即释放他们。」

外界一致认定两人遭关押，是中国为了报復加拿大去年12月逮捕华为首席财务长孟晚舟而採取的策略。美国希望加拿大能协助将孟晚舟引渡回美接受法院制裁。孟晚舟与华为因与伊朗有生意往来而遭美国起诉，她在12月11日获得保释。

加拿大不断要求中国释放康明凯与迈克尔，而美国白宫也称中国此举违法。加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 週一 (1月7日) 也与美国总统特朗普和日本首相安倍晋三讨论此事。加拿大外交部长方慧兰 (Chrystia Freeland) 上个月说加拿大计画与其他国家联手寻求释放两名遭关押的加拿大人。目前美国、英国与澳洲已發表声明表达支持。

杨威廉/夏立民 (美联社等)  

 

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