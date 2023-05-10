 加拿大部長：中國警察站數量或比預期多 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2023

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加拿大部長：中國警察站數量或比預期多

加中關係近來惡化，先前才因互相驅逐外交官而針鋒相對，14日又有官員針對中國「海外警察站」提出質疑，稱其營運數量可能比原先預期得多。加拿大官員表示，將持續展開行動打擊「外國干涉」，以防當地華裔公民遭到騷擾或恐嚇。

圖為加拿大公共安全部長門迪奇諾。他表示加拿大警方將採取具體行動，打擊當地的中國海外服務站。

圖為加拿大公共安全部長門迪奇諾。他表示加拿大警方將採取具體行動，打擊當地的中國海外服務站。

（德國之聲中文網）加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）週日（5月14日）向當地一家電視台表示，在該國運作的「中國警察站」數量可能比原先預期得更多。數月前，加國警方才宣布對蒙特利爾（Montreal）的2個站點展開調查，因為該區的華裔公民疑似遭到其人員恐嚇或騷擾。

門迪奇諾告訴CTV電視網：「我相信（加拿大皇家騎警）已經採取具體的行動，以破壞任何有關這些警察站的外國干涉。如果有新的警察站成立，他們將繼續採取果斷行動。」

3月，加拿大警方說他們正在調查蒙特利爾的2個社區中心，這些中心疑似被用來營運中國公安部的「海外服務站」。此前，門迪奇諾聲明加拿大的所有秘密警察站都已關閉，但加拿大新聞社（Canadian Press）事後報導，這些中心仍在正常運作。

中國則否認了關於干涉加國事務的指控。 3月10日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方盼加拿大能「停止渲染炒作，停止對中國的攻擊抹黑」．並強調「中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權」。

美國檢方在紐約逮捕了涉嫌協助中國政府接近海外異議人士的華裔男子，加拿大政府欲跟進加強調查。

美國檢方在紐約逮捕了涉嫌協助中國政府接近海外異議人士的華裔男子，加拿大政府欲跟進加強調查。

根據人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）調查，目前已知全球至少有102個中國海外服務站於53個國家運作，其中5個位在加拿大。

4月17日，美國以涉嫌經營中國「秘密警察站」為由，逮捕了2名華裔美國公民，迫使加拿大政府面臨更多壓力，被要求跟進美方，以採取更多積極行動打擊此類服務站。

加中關係惡化

在門迪奇諾發表此言論前不久，渥太華和北京才在針鋒相對地相互驅逐外交官。

5月8日，加拿大官方宣布驅逐中國駐多倫多總領事館官員趙巍，稱他試圖恐嚇一位批評北京對新疆維吾爾族政策的加拿大國會議員。隔日，中國決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求其13日前離境。

9日，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）表示，驅逐中國外交官的決定是出於「慎重考慮」，因此不會被中國的反制行動「嚇倒」。他說：「我們知道會有報復，但我們不會被嚇倒。我們將繼續採取一切必要措施保護加拿大人免受外國干涉。」

同日，中國外交部發言人汪文斌也在例行記者會上表示，中方對等反制「完全正當、必要」。他回覆稱，「『中國干涉加拿大內政』完全是無稽之談」，並警告加拿大，若不停止「挑釁」，「中方必將堅決有力回擊」。

此前，多家加拿大媒體報導，有匿名消息來源指控北京干預了加拿大2019年和2021年的選舉。特魯多事後出面主張，確實有調查報告顯示中國曾試圖干預該2次投票，但未改變選舉結果。北京則否認這些指控。

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（綜合報導）

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