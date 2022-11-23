 加拿大通過動議 將接收1萬新疆維吾爾難民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2023

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时政风云

加拿大通過動議 將接收1萬新疆維吾爾難民

加拿大議會1日表決通過一項不具約束力的動議，預計在2年內接受1萬名中國新疆維吾爾族難民。加國移民部部長表示：「致力與各方成員合作，推進動議措施」。

加拿大通過接收新疆維吾爾族1萬難民動議（資料照）

加拿大通過接收新疆維吾爾族1萬難民動議（資料照）

（德國之聲中文網）加拿大眾議院週三（1日）以322票對0票，一致投票通過了由自由黨議員祖貝里（Sameer Zuberi）發起的動議，提議加拿大政府從2024年開始，在2年內安置1萬名維吾爾難民。

該動議還呼籲加政府承認出逃的維吾爾和其他突厥穆斯林難民，是因為面臨中國的「壓力及恐嚇」而無法返回。據祖貝里的說法，至少有1600人在中國的要求下被拘留，或在其他國家或被強行遣返。

該提案雖不具行政約束力，但可能迫使加拿大總理（Justin Trudeau）杜魯道的少數派政府採取行動。祖貝里則表示總理杜魯道和他的內閣支持該動議，表明政府「有意實現此目標」。

加拿大移民、難民和公民部部長福瑞澤（Sean Fraser）對此決議結果表示：「加拿大將始終盡其所能，幫助那些需要保護的人……我致力於與各方成員合作，推動眾議院今日通過的動議中概述的措施。」

新疆爭議

維吾爾人為新疆西部地區約有1000萬人口的主要穆斯林少數民族。人權組織指控中國虐待維吾爾人，認為至少有100萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族被關押在當地拘留營，包括大規模強迫勞動及婦女節育和絕育。北京方面強力否認任何虐待行為

警察站在新疆維吾爾自治區達坂城烏魯木齊市第三看守所的外門

警察站在新疆維吾爾自治區達坂城烏魯木齊市第三看守所的外門

2021年，加拿大成為首批將中國對維吾爾族人的行為稱為種族滅絕的國家之一。加拿大也在去年試圖在聯合國上就中國涉嫌侵犯新疆穆斯林人權問題舉行辯論，但最終並未成功。

中國外交部發言人汪文斌在去年12月曾表示，「所謂中國在新疆搞『種族滅絕』和『反人類罪』，完全是世紀謊言。」

（路透社、法新社、中國外交部發言人辦公室等）

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评论分析

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