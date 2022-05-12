加拿大跟進「五眼聯盟」 5G網路禁用華為

（德國之聲中文網）加拿大政府週四（5月19日）宣布，基於國安考量，將禁用中國華為、中興通訊（ZTE）的5G設備。美聯社報導，加拿大是「五眼聯盟」唯一一個未禁止或限制其5G網路使用華為設備的成員國，如今做出重大決定、跟進盟國。此前，「五眼聯盟」其他盟國（美國、英國、澳大利亞和新西蘭）已宣布5G網路禁用華為設備。

「我們打算將華為和中興排除在我們的5G網路之外。」加拿大創新、科學暨工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）在記者會上表示：「根據我們今天宣布的計劃，已經安裝此設備的供應商將被要求停止使用並將其移除。」

商鵬飛稱，使用華為、中興通訊設備的加拿大供應商將被要求在2024年6月之前，移除其5G設備，且不會得到報銷；其4G設備則必須在2027年底之前移除。

加拿大公共安全部長門迪西諾（Marco Mendicino）表示：「現今網路安全就是國家安全，從網路攻擊、數位間諜，乃至勒索軟體對加拿大人的威脅比以往更甚，加國政府將保護他們，正是在這種背景下，我們必須確保加拿大的電信系統。」

華為：來自美國的政治壓力

華為是全球最大的電話和互聯網公司網絡設備供應商，一直被視為中國欲成為世界科技強國的野心象徵，也是美國安全執法關注的對象。

由於擔心中國政府可能利用有關技術，迫使商業公司幫助其進行網路監視與間諜活動，美國政府長年遊說加拿大等盟國將華為排除在5G建設計畫之外。美國曾為此警告，將重新考慮是否與任何使用華為設備的國家共享情報。

華為始終否認有關指控。綜合通訊社報導，加拿大華為公司事務副總裁維爾希（Alykhan Velshi ）在接受加拿大廣播公司採訪時表示，該公司仍在等待，「他們認為華為構成什麼樣的國家安全威脅」。

維爾希稱，華為在加拿大有1500名員工，主要從事研發工作、手機銷售等業務，未來也將繼續下去。他對加拿大5G禁用華為設備的決定表示「失望」，但「並不驚訝。」他認為「這是一項政治決定，主要來自美國的政治壓力。」並表示「很驚訝政府花了這麼長時間才做出決定。」

中興通訊沒有立即回應置評請求。

加拿大－中國的關係變化

路透社指出，外界普遍認為加拿大5G網路禁用華為的決定之所以推遲多年，與加拿大－中國近年的外交緊張局勢有關。

加拿大在2018年9月首次宣布，將審查採用華為設備是否對國家安全造成威脅。同年12月，華為首席財務官孟晚舟在加拿大因美國逮捕令遭到逮補。加拿大與中國長期就此事爭執，最終孟晚舟於2021年9月獲釋返回中國告終。

除了孟晚舟事件，兩名加拿大人被北京逮捕並遭指控從事間諜活動，也引發兩國齟齬。這兩名加拿大人與孟晚舟同日獲釋。

观看视频 01:07 孟晚舟与两加拿大人回家之后

美聯社報導稱，許多國家將中國的行為稱為「人質政治」，中國則將加國針對華為和孟晚舟的指控，描述為基於政治動機，企圖阻礙中國經濟和技術的發展。

如今兩國的外交緊張局勢有所緩和。週三（5月18日），中國取消了對加拿大油菜籽進口為期3年的限制，該限制被認為是對孟晚舟被捕的報復性舉措。

中國將如何反應？

加拿大前駐華大使聖雅克 (Guy Saint-Jacques) 向美聯社表示：「這個決定應該在兩、三年前做出，但遲到總比沒有好。」他說：「我們面臨的中國在外交政策上更加激進，在獲取訊息以實現目標的方式上也更加激進。」

聖雅克表示，根據中國法律，任何公司都不能拒絕中國政府的資訊共享請求，因此加拿大不應該允許華為參與5G網路建設計畫。

他預計中國會對此決定進行報復。他說：「我預料我們很快就會收到他們的來信。他們將貿易作為武器，我懷疑這就是我們在這種情況下會遇到的。」

（美聯社、路透社、法新社）

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