加拿大跟进美国 对中国电动车征100％关税

加拿大总理週一称，中国在国际市场上制造“不公平优势”，因此加国将对中国制造的电动车征收100％的关税；另外还将针对钢铁及铝征收25%关税。中方批评渥太华此举是政治主导行为，对此坚决反对。

（德国之声中文网）经过30天的公共谘询期，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）週一（8月26日）在内阁会议上表示，“像中国这样的行为者，选择在全球市场上为自己带来不公平的优势”，因此加拿大政府要采取行动反击中方“有意为之、国家主导”的产能过剩政策。

杜鲁道称：“我想我们都知道中国并没有遵循同样的规则……重要的是，我们正在与世界其他经济体保持一致和并行。”他宣布，新的关税将自今年10月1日开始征收；对钢铁和铝征收25％关税的措施，则在2週后启动。

此外，杜鲁道也表示，渥太华正在考虑采取进一步的惩罚措施，例如对芯片和太阳能电池征收关税，但未透露更多细节，仅说加拿大将与美国和其他盟国合作，确保各方不会因中国等国家的非市场行为受到不公平的惩罚。

一名加拿大政府官员透露，该项规定适用于从中国发货的所有电动车，其中也包括特斯拉制造的电动车，“如果目前在中国生产汽车的公司选择将生产转移到其他国家，他们将不再受到这项关税的影响”。

加拿大宣布对中国的电动车、钢铁及铝征收关税 图像来源: Fred Dufour/Getty Images

特斯拉未透露从中国运至加拿大的汽车出货量。不过，自特斯拉开始将上海制造的电动车运往加拿大后，2023年加拿大从最大港温哥华进口的中国汽车数量年增460％，总量超过4.4万。

晨星公司（Morningstar）分析师戈德斯坦（Seth Goldstein）认为，特斯拉可能会为了因应关税，将出口至加拿大的汽车转为从美国出口；虽然美国生产基地成本较高，但特斯拉必须做出权衡。

中方回应

杜鲁道宣布关税消息之际，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）即将造访中国与中国外长王毅会谈。沙利文访中前，先前往加拿大与杜鲁道会晤，并敦促加国效仿华府对中电动车征收关税。

中国驻加拿大使馆发言人回应，“加方此举是典型的贸易保护主义和政治主导行为，罔顾世贸规则”，称此举将破坏中加正常经贸关系，“完全是损人不利己”。

中方发言人重申北京一贯立场，称中国电动车并非依靠补贴取得竞争优势，批评加拿大对中国产能过剩的指责“毫无根据”，并呼吁加拿大政府“不要将经贸问题政治化。中方将采取一切必要措施维护中国企业的正当权益”。

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欧美回应“中国威胁”

加拿大当前正寻求重新定位全球电动车供应链的重要环节，并且持续面臨针对中国采取行动的国内压力。为了巩固国内制造业核心，加拿大与欧洲汽车制造商在整个汽车产业链签署了价值数十亿美元的协议。

杜鲁道在加拿大哈利法克斯举行的记者会上表示，中国电动汽车生产过剩以及国家对其汽车行业的巨额补贴“促使我们采取行动”，“除非我们想陷入竞争，否则我们必须挺身而出，这就是我们正在做的事情”，而关税正是对于中国这个“重大威胁”的回应。

近几个月来，美国和欧盟分别对中国电动车征收100％和38％的关税。北京威胁将对欧盟征收的关税进行大规模的报复，可能对德国造成格外严重的打击。

有鉴于中国当前仍是德国的主要市场，柏林今年7月在欧盟对中国电动车征收临时关税的讨论期间，投下了弃权票，多家德国汽车大厂也表态不支持该项关税推进。

上週二（20日），欧盟委员会向相关方披露了对中国电动汽车征收最终反补贴税的决定草案。中国商务部也在次日宣布，对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴调查。

此前，中国商务部已宣布对欧洲产白兰地和猪肉制品展开反倾销调查，引发各方对欧中全面贸易战可能逐渐爆发的担忧。

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（美联社、路透社）

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