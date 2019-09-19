 加拿大财政部长莫诺辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

加拿大财政部长莫诺辞职

加拿大财政部长比尔·（Bill Morneau）出人意料地宣布辞职。此前，他因新冠疫情期间的经济政策与总理特鲁多（ Justin Trudeau ）之间存在意见分歧广为人知。

Kanada I Finanzminister Bill Morneau (picture-alliance/C. Burston)

最近加拿大多家媒体指出，莫诺与总理特鲁多之间，尤其在如何重振因疫情严重受挫的加拿大经济问题上存在巨大分歧

DW.COM

在新冠肺炎疫情下，加拿大人对中国的好感度创下15年来新低，民调机构形容跌幅是「自由落体（free fall）」，甚至影响对加中贸易和华为进入5G市场的态度。

（德国之声中文网）加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）在新闻发布会上说，鉴于防治新冠病毒的斗争和经济复苏开始进入"下一阶段"，而且这一阶段将会持续"很多年"，因此现在是换一位"新财政部长的时候了"。 "这就是为什么我辞去财政部长和议员职务的原因。"

上周，加拿大多家媒体报道称，莫诺与总理特鲁多（Justin Trudeau ）之间存在严重分歧。尤其是在如何重振因新冠疫情严重受挫的加拿大经济问题上。加拿大的预算赤字已超过3400亿加元（约合2160亿欧元）。

因慈善丑闻受调查

此外，莫诺因一起慈善机构丑闻面临压力。加拿大道德委员会上个月对该案的调查范围扩大到了莫诺。具体来说，这是一项涉及9亿加元的政府项目，由特鲁多政府6月底委托WE Charity慈善组织实施。根据该计划，新冠疫情期间在该公益组织志愿工作的大学生可获得最高5000美元的助学金。

Kanada I Finanzminister Bill Morneau (picture-alliance/J. Tang)

莫诺表示，辞去财长一职后，他想竞聘经济合作与发展组织（OECD）总干事的职位

反对派将批评的矛头指向该慈善机构是因为特鲁多和他的一些家庭成员曾受WE Charity邀请发表讲话。特鲁多的母亲、兄弟和妻子为此收取的酬金总计近30万加元。由于不断受到批评，WE Charity的创始人现已退出协议。 莫诺上个月透露，他的家人也接受了WE Charity价值数万美元的招待和住宿安排。

自2015年以来一直担任财政部长的莫诺（Morneau）宣布，他现在想竞聘经济合作与发展组织（OECD）总干事一职。总理特鲁多对莫诺的工作表示感谢。

 

李京慧/叶宣(德新社，法新社)

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Kanada Trudeau entschuldigt sich für dunkel geschminktes Gesicht

加拿大总理特鲁多为“涂黑脸”旧照致歉 19.09.2019

距议会选举一个月，一段旧史给加拿大政府首脑特鲁多找上麻烦：《时代》杂志公布了18年前的一张老照片；照片上，他满脸抹黑。

Kanada, Ottawa: Justin Trudeau und Jane Philpott

加拿大：特鲁多丑闻缠身 又有部长辞职 05.03.2019

加拿大总理特鲁多陷入丑闻后，又有一名部长宣布辞职。国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）表示，由于政府对一起商业纠纷处理不当，她已失去对政府的信任。

Deutschland | Talfahrt von Zahlungsabwickler Wirecard

涉嫌财务作假 Wirecard前董事长被拘保释 23.06.2020

从备受瞩目的企业新星到身陷丑闻的阶下囚：德国电子金融企业Wirecard前董事长布劳恩因公司财务作假被曝光引咎辞职后，法院对他发出逮捕令。布劳恩在自首后交保获释。

广告

媒体看中国

China Peking | Chinesische und US-amerikanische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/A. Wong)

德语媒体：难以打赢的对华贸易战

脱钩、改变和新冷战：中美之间的矛盾已经变得不可调和，贸易战也已经上升为制度之争。  