加拿大财政部长莫诺辞职

（德国之声中文网）加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）在新闻发布会上说，鉴于防治新冠病毒的斗争和经济复苏开始进入"下一阶段"，而且这一阶段将会持续"很多年"，因此现在是换一位"新财政部长的时候了"。 "这就是为什么我辞去财政部长和议员职务的原因。"

上周，加拿大多家媒体报道称，莫诺与总理特鲁多（Justin Trudeau ）之间存在严重分歧。尤其是在如何重振因新冠疫情严重受挫的加拿大经济问题上。加拿大的预算赤字已超过3400亿加元（约合2160亿欧元）。

因慈善丑闻受调查

此外，莫诺因一起慈善机构丑闻面临压力。加拿大道德委员会上个月对该案的调查范围扩大到了莫诺。具体来说，这是一项涉及9亿加元的政府项目，由特鲁多政府6月底委托WE Charity慈善组织实施。根据该计划，新冠疫情期间在该公益组织志愿工作的大学生可获得最高5000美元的助学金。

反对派将批评的矛头指向该慈善机构是因为特鲁多和他的一些家庭成员曾受WE Charity邀请发表讲话。特鲁多的母亲、兄弟和妻子为此收取的酬金总计近30万加元。由于不断受到批评，WE Charity的创始人现已退出协议。 莫诺上个月透露，他的家人也接受了WE Charity价值数万美元的招待和住宿安排。

自2015年以来一直担任财政部长的莫诺（Morneau）宣布，他现在想竞聘经济合作与发展组织（OECD）总干事一职。总理特鲁多对莫诺的工作表示感谢。

李京慧/叶宣(德新社，法新社)

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