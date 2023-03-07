加拿大警方調查中國海外警察站

（德國之聲中文網）加拿大警方周四（3月9日）表示，正在調查有關中國在魁北克省秘密運營兩個海外警察局的指控。這些海外的中國警察站，被認為有進行恐嚇或騷擾華裔加拿大人的行為，並得到中國政府支持。

美聯社報導，加拿大皇家騎警的警長普瓦里埃（Charles Poirier）表示，不會容忍任何形式的恐嚇、騷擾或針對僑民社群的行為。

普瓦里埃說，加拿大皇家騎警正試圖偵查、打擊「外國支持的犯罪活動」，這些活動可能威脅到加拿大居民。騎警還設立了一條電話專線，讓人們通報在魁北克遭到的任何威脅。

「加拿大皇家騎警認為，華裔加拿大人是這些中心可能開展活動的受害者。」普瓦里埃補充：「支持可能受這些活動影響的社群非常重要。」

路透社報導，這些調查還包含了中國越來越多干涉加拿大內政的指控，包括北京試圖影響最近兩次加拿大選舉結果，但中國否認了這些指控。

歐洲人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月的一份報告，詳細說明了全球主要城市存在數十個中國警察「服務站」，此後美國和荷蘭等國也進行了類似調查。

加拿大皇家騎警負責聯邦警務的副局長杜赫姆（Michael Duheme）上週在國會表示，該機構已「採取公開行動」，並使四個所謂的「中國警察局」停止運作。

中國駐加拿大大使館沒有回應路透社的置評請求。中國的外交機構此前曾表示，在中國境外有一些由當地志願者，而非中國警察運營的中心，旨在幫助中國公民更新證件，並提供在新冠病毒大流行期間中斷的其他服務。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）週四對議會表示，他的政府將採取一切措施保護加拿大人免受「敵對威權政權不可接受的行為」的侵害。

中加關係緊張

2018年底，加拿大和中國之間的緊張關係飆升，當時加拿大警方拘留了中國公司華為的高管孟晚舟，隨後北京以間諜罪名逮捕了兩名加拿大人。這三人都於2021年獲釋。

近期，加拿大指責中國對選舉進行干預，使得雙方關係再度陷入緊張。

加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）週四對國會的一個委員會表示，去年秋天，加拿大當局發現一名中國外交官是「政治特工」，並拒絕向他發放簽證。

喬利在委員會的聽證會上說：「當中國去年秋天想派一名政治特工時，我們決定拒發簽證。」該聽證會的主題是有關中國干預加拿大選舉的指控。

在喬利披露此事之前，加拿大總統特魯多週一（6日）宣布他將任命一名獨立特別調查員調查這些指控，並宣布對涉嫌外國干涉情勢進行獨立的新調查。

（美聯社、路透社）

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