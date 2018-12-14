加拿大获准探视第二名遭北京羁押公民

（德国之声中文网）加拿大外交部周日(12月16日)在一份声明中表示，加拿大驻北京大使麦家廉 (John McCallum)已被获准探视被中国拘留的加拿大公民迈克尔。声明内容也表示会继续提供协助。

14日，麦家廉获准探视同样遭到北京羁押的加拿大前外交官康明凯。

在华为财务长孟晚舟被加拿大当局逮捕后，迈克尔和康明凯都被北京以「威胁国家安全」为由拘捕。

美国高层要求中国放人

美国国务卿蓬佩奥周五要求中国释放两名加拿大公民。中国本周逮捕这两名加拿大公民，外界普遍认为这是对加拿大应美国引渡要求逮捕华为高管孟晚舟的报复。

这是美国高级官员首次对此发表评论。加拿大总理特鲁多认为，中美贸易战将会因此升级。

「对两名加拿大公民的非法拘禁是不可接受的。」 蓬佩奥在华盛顿会见了加拿大外长克里斯蒂娅·弗里兰之后说，「他们应该被放回来……我们要求世界上所有国家都正确地对待其他国家的公民。」

弗里兰说，加拿大官方已经获许通过领事渠道和其中一名被拘押者联系，并且正在努力和另一名取得联系。

「不公正」的逮捕

华为财务长孟晚舟于12月1日在加拿被捕之后，中国拘捕了两名加拿大公民，他们分别是商人迈克尔·思巴夫(Michael Spavor)和为国际危机组织(ICG)工作的前外交官康明凯(Michael Kovrig)。

国际危机组织主席罗伯特·马尔里（Robert Malley）周六呼吁释放康明凯。马尔里在一份声明中说，「康明凯的被捕是不公正的，他应该立即得到释放。」

「康明凯的工作根本不是秘密，而且是所有人都是开放的，中国官员尤其了解。」马尔里说，无论是作为外交官还是国际危机组织的顾问，康明凯没有做过任何危害中国国家安全的事。

美国检察官控告孟晚舟在与伊朗有关的交易中误导跨国银行，致使这些银行面临违反美国制裁令的风险。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，她声称自己是无辜的。

孟晚舟「与政治没有关系」

美国总统特朗普本周对此案发表评论，导致情况复杂化。法律专家认为，他的发言破坏了美国引渡孟晚舟的法律基础。

被问到特朗普的发言，弗里兰说：「我们大家都认为，最重要的是依法办事。我们将确保在司法过程中，孟晚舟的权利会受到尊重。目前正在进行的司法程序，与政治没有关系。」

特鲁多目前对此事发表的最强硬言论是，中国拘押这两名加拿大人是「不可接受的」。

特鲁多强调政府不能干预司法，中国没有如他所愿。孟晚舟本周获得保释，但仍然被要求留在加拿大。

「中美两大经济大国正在打贸易战的时候，我们却陷入其中。」特鲁多对多伦多城市电视台（City TV）说。

「两大国之间贸易战正在升级，加拿大却遭遇了其意外的后果，全球经济也受到潜在的威胁。我们对此十分担心。」特鲁多说。

中国驻加拿大大使卢沙野周五在一所大学的会议上说，尽管目前有此争端，中加两国深化贸易合作仍然可期。他拒绝对特鲁多的上述意见發表评论。

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



夏立民/罗法/张平/任琛（路透社、法新社、德新社）