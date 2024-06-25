加拿大考虑向中国电动汽车征收附加税

（德国之声中文网）加拿大副总理弗利兰（Chrystia Freeland）周一（6月24日）表示，自7月2日起，将启动为期30天的公众咨询。弗利兰表示，中国企业显然正在全球制造供应过剩。

加拿大此举正值美国和欧委会宣布计划对中国产电动汽车征收更高进口关税之际。

"我们的汽车行业在加拿大提供近55万个薪酬优渥的就业岗位"，弗利兰说道。"加拿大工人以及汽车行业正面临不公平竞争，这是中国国家有意识实施的产能过剩政策所造成的。这损害加拿大电动汽车行业在国内和全球市场竞争的能力。"

咨询期间将讨论中国电动汽车出口激增的原因，包括不公平市场行为以及劳工和环境标准。

除附加税外，咨询期间还将考虑，加拿大是否应改变购车回扣政策的适用范围，目前联邦电动车购买回扣为每辆车最高5000加元。此外，还将考察是否应扩大在加拿大的投资限制。

目前，加拿大从中国进口的电动汽车仅有特斯拉上海工厂生产的汽车。没有其它中国品牌的电动汽车在加拿大销售。

弗利兰表示，加拿大将与美国和欧盟盟友协调一致行动。她指出，北美有融合的汽车产业，她所在政府将确保加拿大不会成为中国过剩产能的倾销地。

德国车商：卖不动的电动汽车 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美联社）

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