 加拿大禁用中俄兩應用程式 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2023

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时政风云

加拿大禁用中俄兩應用程式

由於隱私和安全風險，加拿大2月起禁止在政府的行動裝置上使用TikTok，現在又有兩個app被鎖定，被認為有相似的問題。

截至2021年12月，微信於全球擁有超過12億活躍使用者，是中國大陸活躍使用者最多的社交軟體

截至2021年12月，微信於全球擁有超過12億活躍使用者，是中國大陸活躍使用者最多的社交軟體

（德國之聲中文網）加拿大週一（10月30日）禁止在政府的行動裝置上，使用中國通訊應用程式微信和俄羅斯防毒程式卡巴斯基。官方說這是為了防範隱私和安全風險，但也表示政府資訊目前並未受到影響。

負責監督公共行政的加拿大財政部在聲明中表示，加拿大首席資訊長評估認為，騰訊旗下的微信和總部位於莫斯科的卡巴斯基防毒軟體「對隱私和安全構成了不可接受的風險」，隨後即宣布了這項禁令。

卡巴斯基感到驚訝和失望，這項決定是在沒有任何警告的情況下做出的，也沒有給公司解決政府擔憂的機會。

該公司在聲明中表示：「沒有證據或正當程序來證明這些行動的合理性」，有關做法站不住腳，認為這是受「地緣政治」影響，「而不是對卡巴斯基產品和服務完整性的全面評估」。

微信沒有立即回應路透社的置評請求。

圖為俄羅斯防毒軟體卡巴斯基於得執行長尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）。2021年6月28日他在巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會(MWC) 展會上發表主題演講。

圖為俄羅斯防毒軟體卡巴斯基於得執行長尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）。2021年6月28日他在巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC）展會上發表主題演講。

加拿大財政部表示，沒有證據顯示政府資訊已遭洩露，但應用程式的資訊收集方法是大量使用有關設備內容，這樣的風險「顯而易見」。

聲明中也寫道：「刪除和阻止微信和卡巴斯基應用程式的決定，是為了確保加拿大政府網路和資料保持安全和受到保護，並符合我們國際合作夥伴的做法。」

加拿大10月30日開始就會從政府的行動裝置中刪除這兩個應用程式，未來也無法下載使用。

上週，加拿大政府警告一個假資訊行動跟中國有關，該行動利用大量經過操縱的線上po文和深偽影片，試圖詆毀和抹黑包括總理杜魯多在內的加拿大議員。這個對外國干涉指控的公開調查已在9月啟動，但中國反斥是「顛倒是非」。

（路透社、法新社）

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