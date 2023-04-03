加拿大眾院訪團赴台：台灣議題就是加國議題

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文4月初過境美國期間會晤了美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國隨後於8日至10日對台灣展開了為期3天的軍演。加拿大眾議院國防委員會主席、自由黨議員馬凱（John McKay）週三（4月12日）會見蔡英文，馬凱特別感謝蔡英文在「有另一個國家對台灣展開非常積極的文攻武嚇之際」，撥空接見加國訪團。

此次加拿大共10名訪團成員，來自該國4大政黨，包含眾院外交委員會、國防委員會及加拿大–中國關係特別委員會等3個委員會的成員。馬凱表示，加拿大與台灣遭遇類似問題，也面臨中國滲透，加拿大須提高警覺。他說：「台灣的議題就是加拿大的議題，加拿大的議題也就是台灣的共同議題。」

蔡英文在會談致詞中表示，台灣與加拿大共享民主自由的價值，在經濟領域也高度互補、多有合作，今年初更已正式啟動「台加投資促進暨保障協議」相關談判，希望加拿大能夠作為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的重要成員，支持台灣加入CPTPP。

馬凱回應，在追求貿易跟經濟的繁榮前，必須先確保安全，而這正是他們訪團訪台的焦點。

圖為台灣總統蔡英文去年發表雙十演說

加國眾院「加中關係特別委員會」日前公布「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告，反對北京對台海現狀的威脅，並明確支持強化台加關係，訪團也在此次會晤中致贈此報告給蔡英文。

作為此次訪團成員之一，加中關係特別委員會主席、自由黨議員哈迪（Ken Hardie）稱，加國議會各黨派雖常有意見相左、難以達成共識之處，卻在「台灣報告書」議題上卻達成了統一的意見，不分政黨、不分委員會，一致認同「民主、自由、言論自由」是台灣與加拿大共享的價值。

（台灣中央社、台灣總統府）

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