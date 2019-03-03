加拿大：特鲁多丑闻缠身 又有部长辞职

（德国之声中文网）本周一（3月4日），加拿大国库委员会主席菲尔波特宣布退出内阁。这是加拿大政府陷入一场不断升级的政治丑闻以来，主动请辞的第三位部长级官员。

菲尔波特在其致特鲁多的辞职信中写道，一系列政府高官向前司法部长威尔逊-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）施加压力，让其干预对SNC-兰万灵公司犯罪行为的司法调查，这一行为令她深为忧虑，也无法继续为政府这一行为进行辩护。她表示："很遗憾，政府对此事件的处理方式以及随后作出的回应，让我失去了对政府的信任。"

她写道："我必须遵守我的核心价值观、我的道德责任以及宪法义务。捍卫原则可能会付出代价，但放弃原则，代价则会更大。"

SNC-兰万灵事件

前司法部长威尔逊-雷布尔德是菲尔波特的密友。上月，威尔逊-雷布尔德宣布辞职；此前一个月，她被降职。上周，加拿大议会的一次听证会上，威尔逊-雷布尔德表示，特鲁多及其他政府高官曾对她施加压力，要求她阻止对SNC-兰万灵公司展开司法审理。

SNC-兰万灵公司被控在2001年至2011年卡扎菲当政期间，向利比亚高官行贿。被起诉后，该公司对政府展开游说活动，希望进行庭外和解，理由是当时的责任人已经离职。

法庭审理中，一旦该公司被判有罪，将面临十年内不得参与联邦政府招标活动的处罚。总部设在蒙特利尔的SNC-兰万灵公司是加拿大最具经济实力的企业之一，国内有员工9000名，全球范围内员工数量超5万。

威尔逊-雷布尔德表示，她拒绝帮助SNC-兰万灵公司逃避官司是她最终遭贬职的导火索。她表示，她不认为前来说情的官员触犯了法律，但他们的行为是"不恰当的"。

特鲁多回应

医生出身的菲尔波特曾是特鲁多内阁中一位耀眼的政坛新星，此前担任过健康部长和原住民事务部长，今年一月被任命为职位极重要的国库委员会主席。

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在多伦多的一次自由党集会上，特鲁多总理表示，他会严肃对待菲尔波特表露的担忧。他说："菲尔波特有这样的担忧已经有一段时间了。她辞职的决定令我很失望，但我可以理解。我对她此前的工作表示感谢。"

但他同时也表示："与此同时，我们更应该考虑大局。"

特鲁多承认他曾同前司法部长威尔逊-雷布尔德谈论过SNC-兰万灵公司的事情，但同时强调，他的行为并无失当之处。

上个月，特鲁多的首席助手巴茨（Gerald Butts）宣布辞职。威尔逊-雷布尔德称，此人在劝说她改变对SNC-兰万灵公司的立场方面最为卖力。本周，巴茨将接受议会司法委员会的问讯。

达扬 / 凝炼 （美联社、法新社、德新社）