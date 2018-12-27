加拿大毒贩案重审 改判死刑

（德国之声中文网）加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）在华走私毒品案周一（1月14日）在重审中，大连市中级人民法院做出了死刑判决。与此同时，法庭表示，谢伦伯格有权提出上诉。

从15年到死刑

2016年3月15日，大连市中级人民法院对谢伦伯格案进行了公开审理。2018年11月20日宣告一审判决，谢伦伯格因走私毒品罪被判处有期徒刑15年、没收个人财产人民币十五万元、驱逐出境。当时宣判后，谢伦伯格提出上诉。

据《联合早报》报道，检方指谢伦伯格受人指派，意图将放在租赁货仓里的222.035公斤冰毒，分装到轮胎里通过海运从大连走私到澳大利亚。被告律师张冬硕在庭上提出，一审判决认定事实不清、证据不充分，并指谢伦伯格并未着手实施走私毒品，要求法官改判驱逐出境。

12月29日，辽宁省高级人民法院对上诉案进行了公开审理。据中国媒体报道，加拿大驻华使馆人员以及各界群众、中外记者到庭旁听。在上诉审理中，检方提出，鉴于被告罪行的严重程度，一审法院认定其为从犯和犯罪未遂而从轻处罚的判决"明显不当"。检方还称，正在查证的线索显示，谢伦伯格"极有可能参与了有组织的国际贩毒活动，在走私毒品犯罪过程中起重要作用"。辽宁省高级人民法院经审理，采纳了检方意见，裁定将案件发回原审法庭（大连市中级人民法院）重审。

在辽宁省高级人民法院宣布重审决定后，外界就猜测重审可能加刑。被告律师张冬硕在接受媒体采访时表示，中国法律规定上诉不能加刑，只有在发回重审的情况下才可能加刑。

中国和加拿大目前正值外交关系紧张的敏感时期

周一（1月14日），大连中级人民法院再次对谢伦伯格走私毒品案进行一审公开审理。法院当庭宣判，以走私毒品罪判处被告人谢伦伯格死刑，并处没收个人全部财产。

据《联合早报》报道，法院认定，“被告人谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私冰毒222.035千克，其行为构成走私毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，谢伦伯格系主犯，且系犯罪既遂”。审判长在宣告该判决时，同时告知被告人如不服本判决，有权在接到判决书第二日起十日内向辽宁省高级人民法院提出上诉。

成为孟晚舟案的砝码？

根据中国法例，走私毒品最高可被判死刑。2009年，英国公民沙伊克（Akmal Shaikh）因向中国走私了4公斤海洛因而被执行死刑。当时英国方面曾强烈抗议，称中国没有对此人的精神是否健全进行评估。

近期，中国采取了一系列针对加拿大公民的拘捕事件，这被外界普遍看作是对加拿大逮捕华为财务长孟晚舟的报复行为。孟晚舟一案引发了中国和加拿大之间的外交危机。12月1日，孟晚舟在温哥华转机时被拘，加方应美国要求将其逮捕。目前孟晚舟正取保候审，特朗普政府寻求将她引渡到美国，而中方要求加拿大方面释放孟晚舟。

在谢伦伯格案被发回重审的消息传出后，就有外界猜测，他可能会面临重判。如今改为极刑的重判，更引发怀疑，该案成为中加外交争端的棋子。