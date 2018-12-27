 加拿大毒贩案发回重审 不排除死刑判决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2018

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时政风云

加拿大毒贩案发回重审 不排除死刑判决

在一审判决中，加拿大人谢伦伯格因为走私毒品罪被判15年有期徒刑。在上诉审理中，法院认定该判决过轻，决定发回重审。被告律师指出，不排除重审加刑的可能。在中国，走私贩毒可重至死刑。目前，中加正因为孟晚舟事件而处于外交紧张中。

China Gericht in Tianjin (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

辽宁省高级人民法院当庭裁决，谢伦伯格案发回原审法庭重审

（德国之声中文网）加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）在华走私毒品上诉案，周六（12月29日）在辽宁省高级人民法院公开审理。据中国媒体报道，加拿大驻华使馆人员以及各界群众、中外记者均到庭旁听。

2016年3月15日，大连市中级人民法院对谢伦伯格案进行了公开审理。2018年11月20日宣告一审判决，谢伦伯格因走私毒品罪被判处有期徒刑15年、没收个人财产人民币十五万元、驱逐出境。当时宣判后，谢伦伯格提出上诉。

据《联合早报》报道，检方指谢伦伯格受人指派，意图将放在租赁货仓里的222.035公斤冰毒，分装到轮胎里通过海运从大连走私到澳大利亚。被告律师张冬硕在庭上提出，一审判决认定事实不清、证据不充分，并指谢伦伯格并未着手实施走私毒品，要求法官改判驱逐出境。

据中国媒体报道，在周六的上诉审理中，检方提出，鉴于被告罪行的严重程度，一审法院认定其为从犯和犯罪未遂而从轻处罚的判决"明显不当"。检方还称，正在查证的线索显示，谢伦伯格"极有可能参与了有组织的国际贩毒活动，在走私毒品犯罪过程中起重要作用"。辽宁省高级人民法院经审理，采纳了检方意见，裁定将案件发回原审法庭重审。

China Kanadische und Chinesische Flagge (picture-alliance/Pacific Press/G. Wenbao)

中国和加拿大目前正值外交关系紧张的敏感时期

目前，中国当局没有发布针对谢伦伯格指控的细节。加拿大政府表示，正密切关注此案。根据中国法例，走私毒品最高可被判死刑。

2009年，英国公民沙伊克（Akmal Shaikh）因向中国走私了4公斤海洛而被执行死刑。当时英国方面曾强烈抗议，称中国没有对此人的精神是否健全进行评估。

近期，中国采取了一系列针对加拿大公民的拘捕事件，这被外界普遍看作是对加拿大逮捕华为财务长孟晚舟的报复行为。孟晚舟一案引发了中国和加拿大之间的外交危机。12月1日，孟晚舟在温哥华转机时被拘，加方应美国要求将其逮捕。目前孟晚舟正取保候审，特朗普政府寻求将她引渡到美国，而中方要求加拿大方面释放孟晚舟。

在谢伦伯格案被发回重审的消息传出后，外界猜测，他可能会面临重判。更有人猜测，该案可能成为中加外交争端的棋子。

律师张冬硕在庭审结束后接受《联合早报》采访时指出，中国法律规定上诉不能加刑，而只有在发回重审、对新的犯罪进行重新起诉才可能加刑。这位律师表示，不排除谢伦伯格在重审时面对加刑的可能。

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