加拿大检察官: 中国曾包机准备接孟晚舟回国

(德国之声中文网) 华为财务长孟晚舟1月12日以担忧感染新冠病毒为由，要求加拿大引渡法庭放宽保释条件。在保释条件变更聆讯上，检察官称一架波音777曾在去年五月孟晚舟案关键裁决前夕，被中国政府包机待命，准备带孟晚舟回国。

去年5月，孟晚舟的律师对情况乐观，相信孟晚舟会重获自由。在裁决之前，孟晚舟与同事们感到前景乐观，还共同在法庭阶梯上拍了一张「胜利」照。然而5月27日的裁决结果却对孟晚舟不利，孟晚舟的引渡案因此继续。

此外，加拿大检方12日在法庭上与孟晚舟丈夫交叉诘问时表示，去年5月当加拿大正准备对孟晚舟案进行关键裁决时，中国南方航空曾有一架波音777飞机被包机待命，假使裁决结果对孟晚舟有利，便准备把孟晚舟接回中国。

《南华早报》报导，加拿大检察官吉布卡斯里(John Gibb-Carsley)在法庭上表示，该波音777是由中国领事馆包下，且该飞机载客量达360人。

在12日的听证会上，检察官吉布卡斯里询问孟晚舟丈夫刘晓棕:「如果法庭作出对你的妻子孟晚舟而言成功的裁定，你是否知晓任何让她返回中国的安排?」刘晓棕说:「是。」

检查官进一步追问:「你是否知晓中国领事馆成员涉入安排这架包机?」刘晓棕回答:「我不知道。」

害怕感染新冠 争取放宽保释条件

现年48岁的孟晚舟约两年前在温哥华机场被捕，为是否引渡到美国展开漫长的法律战。孟晚舟在被捕后很快保释，依据现行保释条件，孟晚舟必须被软禁在温哥华的家中，遵守宵禁时间，要带上全球定位系统监控脚鐐，日间也要接受私人保安监管。

现在辩方律师代孟晚舟请求当局允许她在非宵禁时间、无私人保安监管的情况下离开住所。但是法院认为孟晚舟有潜逃风险，也有庞大资源可以动用。

孟晚舟的丈夫刘晓棕在12日以证人身份出庭表示，孟晚舟害怕被她的保安人员传染新冠病毒。他说孟晚舟有高血压，也接受过甲状腺癌手术，因此被传染新冠病毒的风险较高。

刘晓棕说: 「我经常看到3名保安随同我妻子搭车...而且每天可能是不同的3个人。」

然而，检方质疑孟晚舟提出要求的动机，并告诉法院孟晚舟近期曾参加几次短途旅行，其中一次是在圣诞节与14个人包下餐厅聚餐。此外她还去过购物旅行、在华为员工家里开派对，而上述活动明显违反防疫指引。

再者，在2020年5月孟晚舟案件关键裁决前夕，孟晚舟在温哥华法院阶梯拍摄的一张团体照当中，没有人佩戴口罩。

孟晚舟的保释条件变更聆讯预计周三结束，她的案件辩论则将在周五结束。

孟晚舟是中国科技大厂华为的财务长，也是华为创办人任正非的女儿。孟晚舟在2018年因涉嫌违反美国对伊朗出口禁令，在温哥华机场被捕。控方指控她对汇丰银行隐瞒华为与子公司Skycom之间的关系，但孟晚舟始终否认指控。

孟晚舟被捕后，加拿大公民康明凯与迈克尔两人被中国逮捕，自从2020年1月起便被禁止与加拿大代表会见，直到该年10月才恢复会见。

张慈/邹宗翰 (路透社、法新社)

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