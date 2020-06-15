 加拿大暂停与香港的引渡协议 德政客建议效仿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2020

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时政风云

加拿大暂停与香港的引渡协议 德政客建议效仿

中国实施港版国安法之后，加拿大宣布停止向香港出口敏感军事物资，暂停与香港之间的引渡协议，并更新对这座城市的旅行建议。德国绿党籍议员、欧洲议会对华关系小组负责人呼吁柏林，效仿加拿大。

Kanada Trauer um die Opfer des Flugzeuabsturzes in Edmonton - Premierminister Justin Trudeau (Reuters/C. Elliott)

加拿大总理特鲁多说："加拿大是一国两制框架的坚定支持者"

（德国之声中文网）周五（7月3日），加拿大宣布暂停与香港之间的引渡协议，以抗议中国在这个国际金融中心实施严厉的新国安法。

加拿大外交部说，该国也将停止向香港出口敏感军事物资，并更新对这座城市的旅行建议，让加拿大人了解港版国安法对他们的影响。

DW.COM

《南德意志报》发表评论：英国在与中国的争议中，站在了前殖民地的一边，这与老帝国无关，--而是因为人权。但明确立场的代价可能很高。 (03.07.2020)

加拿大第二大媒体《环球邮报》独家报导，香港当局趁疫情期间扩大对社会的控制，让曾参与示威的港人更加担忧自己回到香港将面临不公正的审判。 (04.05.2020)

本周五，中国国务院宣布任命中联办主任骆惠宁担任香港国安委国家安全事务顾问，中共广东省委常委郑雁雄出任驻港国家安全公署署长。法新社认为，北京高层任命强硬派的做法折射出中国政府的治港思路。 (03.07.2020)

加拿大总理特鲁多在新闻发布会上说："加拿大是一国两制框架的坚定支持者"。他说， "我们非常关注香港的局势。一国两制原则不仅对750万香港人意义重大，而且对于居住在那里的30万加拿大人也命运攸关。"

特鲁多说："这就是我们将继续考虑采取措施保护香港市民安全的原因。"他提及可能实施新移民政策，但没有作出具体说明。

本周颁布的港版国安法禁止恐怖主义、分裂国家、颠覆国家政权、勾结境外势力等行为。新法从根本上加强了中国对香港的控制，批评潮涌而来，主要来自西方国家。

中国领导人说，经历了过去一年内多次暴力抗议后，新法将让香港恢复稳定，而且不会扼杀香港的自由。但是一些仅仅持有抗议旗帜和条幅的人已经遭到警方逮捕，而且香港政府已明令禁止某些政治观点，尤其是呼吁独立的主张。

加拿大外交部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）发表声明说，这项国安法是在秘密的过程中制定的，没有香港的立法机关、司法机构或人民参与，并且违反了国际义务。

商鹏飞表示："这一过程显示中国无视香港《基本法》，以及在一国两制框架下赋予香港高度自治权的严肃承诺"， "香港扮演全球枢纽的作用是建立在这个基础上的。没有它，加拿大不得不重新评估现有安排。"

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/L. Wasson)

在逮捕华为高管孟晚舟后，加拿大与中国的外交关系紧张

中加外交紧张

在逮捕华为高管孟晚舟之后，加拿大与中国的外交关系已经十分紧张。孟晚舟被控涉嫌财务欺诈等经济犯罪，可能会被引渡到美国。

北京要求立即结束对孟晚舟的引渡程序，并多次警告渥太华这将导致"严重后果"。如果孟晚舟被引渡到美国，她可能面临最高刑期30年的判决。

加拿大应美国要求在温哥华逮捕孟晚舟九天之后，中国方面抓捕了两名加拿大人--前外交官康明凯 (Michael Korvig) 与商人迈克尔 (Michael Spavor)。他们因同名Michael， 在加拿大被称为"两个迈克尔"。 两人被中国关押，拒绝他们联系律师。而且，自从新冠疫情爆发以来，加拿大领事的探访也被停止。而孟晚舟则被软禁于她在温哥华的一幢豪华住宅里。

特鲁多曾多次表示，中国官方将孟晚舟案和"两个迈克尔"的逮捕联系在一起，但是他坚决拒绝以中断孟晚舟的引渡程序来交换这两位加拿大公民的释放。

Hamburg-Summit China-Meets-Europe Reinhard Bütikofer (DW/M. Cui)

布迪克费尔是欧洲议会对华关系小组的负责人

绿党议员：中止与香港的引渡协议

欧洲议会德国绿党籍议员布迪克费尔(Reinhard Bütikofer)呼吁德国政府，效仿加拿大暂停与香港的引渡协议。他周六（7月4日）对北德广播（NDR）说，鉴于港版国安法的推行，"我们不能将人引渡至那里"。

布迪克费尔也是欧洲议会对华关系小组的负责人。他批评德国总理默克尔过少对中国发出质疑声音，而总是讲要信任中国。布迪克费尔说，"信任是要建立在事实基础上的，而习近平执政下的中国显然只会信守那些适合自己的条例"。他呼吁欧盟，向港人提供"避风港"。

张平/王凡 （德新社、法新社）

 

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