加拿大支持歐盟WTO訴訟案 立陶宛：中國牛肉禁令影響有限

(德國之聲中文網) 加拿大週四 (2月10日) 發佈聲明，表示将寻求加入英国、美国和澳大利亚的行列，支持欧盟就北京对立陶宛實施貿易限制所提出的訴訟案。加拿大全球事务部在声明中表示：「加拿大对中国最近针对立陶宛和欧盟具有立陶宛成分的商品和服务采取的贸易行动感到担忧，这可能会破坏基于规则的国际贸易体系及其机构。」

欧盟于1月向总部设在日内瓦的世界貿易組織发起訴訟案，指责中国对立陶宛的歧视性贸易做法，称其威胁到欧盟单一市场的完整性。在立陶宛允许台湾在其首都维尔纽斯开设代表處之后，中国降低了与立陶宛的外交关系，并向跨国公司施压，要求它们切断与立陶宛的联系。

加拿大表示，該國反对「经济胁迫」，并与世贸组织中「志同道合的伙伴一起支持基于规则的国际贸易」。除了加拿大外，美國網絡媒體Politico週四也報導稱，日本跟台灣也要求加入歐盟在世貿提出的訴訟案。一名熟知詳情的資深歐盟官員向該媒體證實，這三個政府都向歐盟表明會支持該訴訟案。

立陶宛回應中國暫停牛肉進口

在加拿大等三國宣布加入歐盟的訴訟案之同日，中國海關總署在其網頁上更新了《符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，內容包含自2月9日後（含2月9日）啟運的立陶宛牛肉進口申報。

路透社報導指出，如果肉類產品出口國國內爆發牲畜疾病，中國海關通常就會停止從該國進口肉類製品。但立陶宛最近沒有向世界動物衛生組織（OIE）報告任何動物疾病。不過，立陶宛9日淡化了中國暫停進口該國牛肉所帶來的影響，称其出口商已经與其他市场達成協議。

立陶宛总理希莫尼特（Ingrida Simonyte）向媒體表示：「这一决定没有任何实际问题，因为立陶宛出口商最近几个月根本没有向中国出口。他們已轉向其他市場。」

中國外交部發言人趙立堅週四（10日）在例行記者會上也被問到中國暫停進口立陶宛牛肉一事，但他僅要求記者向相關部門詢問。不過，趙立堅卻針對立陶宛外長在出訪澳大利亞時，呼籲各國抵抗中國與俄羅斯「侵犯人权」的行为做出回應。

趙立堅表示：「立陶宛应该做的，是正视客观事实、纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来，而不是混淆是非、恶意炒作，更不是拉拢其他国家联合反华。」

60天的期限進行協商

本週一 (2月7日)，英國也宣布加入支持歐盟在世貿對中國提起的訴訟案之行列，指控中國對立陶宛實施貿易限制，並重申反對「脅迫性貿易行為」。英國國際貿易大臣屈維裡安(Anne-Marie Trevelyan) 當時表示：「我們將要求作為第三方加入歐盟對這些措施的磋商，以確保我們在貿易中打擊經濟脅迫。」

在英國宣布加入訴訟案的行列後，路透社報導一名歐盟駐日內瓦的貿易官員表示，其他西方國家參與將對歐盟提出的訴訟案有幫助，因為「如果有其他成員站在你一邊並提出論據，我認為世貿小組會考慮這一點」。

此前，中国稱此争端是政治性的，而不是经济性的，并称立陶宛的行动是企图「劫持」欧盟与北京的关系。中国一直都把台湾视为自己领土的一部分，並在近年來持續壓縮台灣的外交空間。

世貿組織允許訴訟各方在60天內進行協商，以達成解決方案。如果沒有達成任何協議，那麼歐盟可以選擇啟動一個正式的訴訟，從而成立一個世貿組織小組來研究其對中國的要求。

(路透社、法新社)

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