 加拿大推印太戰略 關注中國 「破壞性」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2022

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加拿大推印太戰略 關注中國 「破壞性」

加拿大正在尋求深化與快速增長的印太關係，與這個地區經濟活動總值近38萬億美元的40個國家合作。在推出的最新印太戰略中，中國被提到了50多次，雙邊關係陷入僵局的中加要如何在競爭中持續合作？

2018年底，加拿大警方拘留了華為創辦人任正非的女兒、華為的財務長孟晚舟，北京隨後以間諜罪逮捕了2名加拿大人，之後與中國的緊張關係飆升。這3人都在去年被釋放，但雙方的關係仍然不融洽。

2018年底，加拿大警方拘留了華為創辦人任正非的女兒、華為的財務長孟晚舟，北京隨後以間諜罪逮捕了2名加拿大人，之後與中國的緊張關係飆升。這3人都在去年被釋放，但雙方的關係仍然不融洽。

（德國之聲中文網）加拿大週日（11月27日）推出自己版本的印太戰略，強調投入23億加元（約17億美元）加強國防和網路安全，誓言要應對中國帶來的「破壞性」，但同時與中國在氣候變化和貿易問題上進行合作。

內容提到：「中國是一個越來越具有破壞性的全球力量......我們的戰略......是由對今天的中國的現實和清晰的評估形成的。在有深刻分歧的領域，我們將挑戰中國。」

加拿大的印太戰略說明了加拿大在與中國建立關係方面的困境：雖然中國為加拿大出口商提供了重要的機會，但北京希望重新打造國際秩序，讓原來遵守這些秩序的國家因為利益而在原有價觀上妥協。加拿大強調，中國的價值觀與加國的距離越來越遠。

然而，文件中也闡明，與這個世界第二大經濟體的合作，對於解決一些「世界存在的壓力」是必要的，包括氣候變化、全球健康和核擴散。

加拿大商會主席比蒂（Perrin Beatty）則在一份聲明中說：「由於中國既大又多樣化，一刀切肯定不合適，」他補充說，加拿大的優先事項在國家之間和國家內部都需要非常細微的差別討論。

在溫哥華舉行的記者會上，加拿大4位內閣部長輪流詳細介紹印太戰略，稱其對加拿大的國家安全和氣候以及經濟目標至關重要。

加拿大外交部長裘莉（Melanie Joly）說：「我們將透過外交參與，因為我們認為外交是一種力量，同時我們會堅定不移，這就是為什麼我們現在有一個非常透明的接觸中國計劃。」

加拿大總理特魯多的自由黨政府希望，使加拿大絕大部分依賴美國的貿易和經濟關係多樣化。 9月份的官方數據顯示，與中國的雙邊貿易占總額的7%以下，而美國的雙邊貿易卻占68%。

加拿大總理特魯多的自由黨政府希望，使加拿大絕大部分依賴美國的貿易和經濟關係多樣化。 9月份的官方數據顯示，與中國的雙邊貿易占總額的7%以下，而美國的雙邊貿易卻占68%。

中加齟齬

在一份26頁的文件中，加拿大以詳細計畫說明收緊外國投資規則，以保護知識產權，並防止中國國有企業搶購關鍵的礦產供應。

該文件在提到中國的一節中說，渥太華將審查和更新立法，「在國有企業和其他外國實體的投資威脅到我們的國家安全，包括我們的關鍵礦產供應鏈時，將採取果斷行動」。

加拿大在本月早些時候以國家安全為由，命令3家中國公司出售在加拿大關鍵礦產的投資。

除此之外，文件中也說，加拿大將加強在印太的海軍實力，並「增加我們的軍事參與和情報能力，作為減輕脅迫行為和對地區安全威脅的手段」。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）在另一個記者會上說，除了目前兩艘護衛艦，加拿大會在印太部署第3艘，加拿大飛行員和士兵也會參加該地區軍事演習。

加拿大屬於七大工業化國家集團，該集團希望採取重大措施應對朝鮮的導彈發射。該文件說，渥太華正在與美國和歐盟等夥伴共同制定策略。文件中也表示，加拿大需要繼續與它有根本分歧的國家對話，但沒有點名是哪些國家。

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（路透社、彭博社）

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