加拿大掘金者发现猛犸象干尸

(德国之声中文网)永久冻土中的壮观考古发现经常发生在俄罗斯西伯利亚。然而，这一次，相关消息却来自北美：寻找黄金的矿工们在加拿大西北部道森市（ Dawson City ）以南的尤里卡河（ Eureka Creek ）泥土中赫然发现一硬物。

这次惊人发现非同小可：一只保存完好的长毛猛犸象幼崽干尸。消息传出，当地所在的育空地区（ Yukon ）政府自豪宣布，这只雌性幼象是 "在北美发现的保存最完整的猛犸象木乃伊"。

与俄罗斯东部类似，气候变化正在逐步融化加拿大和阿拉斯加的永久冻土，并已为育空地区让一些令人印象深刻的化石重见天日。但像此次发现的这种皮肤和毛发保存完好的木乃伊，罕见之至。

当地原住民Tr'ondek Hwech'in的代表将所发现的猛犸幼象取名为"Nun cho ga"（大兽宝宝）。

观看视频 02:40 融化中的西伯利亚冻土层

"漂亮 "、保存完好

专家们初步估计，这只140厘米长的幼崽死时约一个月大。育空地区古生物学家扎祖拉（Grant Zazula）告知，这头猛犸象幼崽有 "小小的指甲和脚趾甲，未完全硬化"。据推测，"Nun cho ga"死于冰河期，然后在永久冻土中躺了3万多年。

扎祖拉开心地说："作为一名冰河期古生物学家，我一生的梦想之一就是哪天能面对一头真正的长毛象。这个梦想今天实现了。Nun cho ga很漂亮，是世界上发现的最不可思议的冰河时期动物木乃伊之一。我很高兴能进一步了解它。"

30万年前，食草的长毛象已在北美和欧亚大陆的广阔草原和苔原上广为出没。约在13000年至11000年前，它们在大陆上灭绝，只在一些偏远的北极岛屿上继续存在了几个世纪，直到地球进入全新世，即温暖期。

猛犸象身体强悍，有着长长的弯曲獠牙，形象威严。凭借其蓬松的防水毛皮和厚厚的绝缘脂肪层，它们可抵御低至零下50摄氏度的极寒。它们的耳朵和尾巴相对较小，以尽可能减少散发体温。其颈部的大量脂肪沉积可作为额外的热量和脂肪储备，用于特别寒冷的冬天。

此次是在北美发现的第二只长毛幼象。1948年，在美国阿拉斯加的一个金矿中首次发现一头猛犸象小腿部分，后被取名"Effie"。

2007年，在西伯利亚的永久冻土层中又发现一头估计死于4.2万前的长毛象，取名"Lyuba"。

人工克隆

这头保存完好的猛犸幼象的发现当引起美国哈佛大学遗传学专家丘奇（ George Church ）的兴趣。2021年，他创立了一家名为Colossal的初创公司，设想以基因工程手段复活已经灭绝的长毛象。

鉴于迄今为止可用的长毛象遗传物质不足以克隆，他遂设想动用基因剪刀CRISPR-Cas9将濒临灭绝的亚洲象的细胞与所发现的长毛象的原始基因结合起来。

丘奇教授表示："我们的目标是创造出一头耐寒的大象，其外观和行为类似猛犸象。" 一头代孕母象将孕育杂交猛犸象胚胎至分娩。他称，第一头克隆幼崽最早可于2027年问世。

这位美国遗传学研究员称，猛犸象可有助于减缓永久冻土融化速度，从而遏制冻土中破坏气候的温室气体的释放，原因是，猛犸象能踩实积雪，使之更难融化。

然而，很多专家对此说相当怀疑，--尤其是对地球新添克隆长毛象的生态意义。

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