加拿大指控莫迪副手牵涉锡克教人士遇刺案

加拿大外交部副部长莫里森证实自己向《华盛顿邮报》透露，印度内政部长沙阿涉嫌授权在加拿大境内针对锡克分裂主义者的恐吓和谋杀活动。

（德国之声中文网）"记者打电话给我，问我是不是那个人。我确认就是那个人。" 周二（10月29日），加拿大外交部副部长莫里森（David Morrison）在议会的听证会上说。

"那个人"是指印度内政部长沙阿（Amit Shah），印度政府的第二号人物，总理莫迪的亲信之一。

沙阿是强硬派印度教民族主义者，作风比较低调。

去年6月18日，加拿大锡克教领袖尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）在不列颠哥伦比亚省萨里市（Surrey）的锡克教寺庙内遭枪杀。此件事引发印度和加拿大两国外交关系紧张。

两周前，加拿大皇家骑警（RCMP）公布惊人消息，称印度政府人员与加拿大境内发生的谋杀、勒索和恐吓罪案有关，但没有指名道姓。

《华盛顿邮报》随后（10月14日）报道称，加拿大官员指认沙阿涉嫌授权了这些在加拿大境内针对锡克分裂主义者的犯罪活动。

莫里森在国家安全委员会议员举行的听证会上确认这一信息，但他未透露加拿大当局获悉这些信息的细节。

去年9月，加拿大总理特鲁多表示，加拿大政府掌握的证据表明，印度当局卷入锡克教领袖尼贾尔的遇刺案。 图像来源: Blair Gable/REUTERS

加拿大总理特鲁多的国家安全顾问德鲁安（Nathalie Drouin）周二向国家安全委员会表示，印度驻加拿大的官员收集了相关加拿大公民的信息。

德鲁安说，这些信息随后被共享给新德里的印度政府。印度政府被认为与比什诺伊（Lawrence Bishnoi）所领导的一个犯罪网络有合作关系。比什诺伊正在印度服刑，他被指控参与多起在加拿大发生的谋杀案、胁迫以及其他暴力犯罪。

印度驻加拿大大使馆和印度外交部暂未对有关沙阿的指控作出回应。

印度政府被指控"跨国镇压"

去年9月，加拿大总理特鲁多表示，加拿大政府掌握的证据表明，印度当局卷入锡克教领袖尼贾尔的遇刺案。

加拿大政府称已将相关证据提供给印度政府。然而，印度政府多次否认这一指控，并称其"荒谬"。

本月早些时候，加拿大驱逐了印度高级专员及另外5名外交官，指控他们参与了尼贾尔谋杀案。印度外交部也发表声明，要求6名加拿大外交官限期离境。

锡克教领导人指责印度民族主义总理莫迪试图压制印度国内和国外的异见人士，呼吁西方国家采取行动来应对印度的"跨国镇压"。 资料图片 图像来源: Sergei Gapon/AFP

加拿大是印度旁遮普（Punjab）之外，拥有最多锡克教人口的地方，约有77万人，占全国人口2%。

尼贾尔是"卡利斯坦"运动（Khalistan）倡议人士，该运动主张在印度旁遮普建立锡克教徒的独立国家。

印度认为锡克教分裂主义是对其主权的威胁，并指控其领导人为恐怖主义分子。过去几年，印度强烈要求加拿大、美国和英国等拥有大量锡克教徒人口的盟国打压锡克教运动。

锡克教领导人指责印度民族主义总理莫迪试图压制印度国内和国外的异见人士，呼吁西方国家采取行动来应对印度的"跨国镇压"。

加拿大并不是唯一一个指控印度政府涉嫌在外国策划暗杀行动的国家。

美国也指控一名前印度情报官员策划一起未遂的暗杀行动，目标是居住在纽约市的一位锡克教分离主义领导人。

（美联社、路透社）

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