加拿大指中国军机发射照明弹「不安全拦截」

（德国之声中文网）加拿大国防部长布莱尔（Bill Blair）周五表示，上周末中国战机在南海国际水域上空对一架加拿大直升机进行拦截，随后又向其发射了照明弹，「这些行为使所有相关人员的安全面临不必要的风险」。

布莱尔在新闻发布会上表示，中国战斗机和加拿大直升机之间「几乎没有任何间隔」。

「中国战机的行动被认为非常不安全，我们将就此向中方表达我们的关切。」

加拿大广播公司（CBC）周五（11月3日）引述加拿大国防部报道，上周日（10月29日），两架中国解放军歼-11S战斗机近距离接近隶属加拿大皇家海军巡防舰「渥太华号」（HMCS Ottawa）的一架「旋风」(Cyclone)直升机。

加拿大国防部在周五发布的声明中称，该架直升机被拦截时正在进行例行训练演习。据CBC报道，加拿大直升机第一次与解放军战机遭遇时情况仍属安全，但双方第二次遭遇时，中国军机与其距离相当接近，「使直升机遭遇乱流，需采取适当行动以保持安全」。

布莱尔表示，中国战斗机在第一次遭遇时从直升机上方飞过，导致直升机出现严重的气流紊乱。当天晚些时候，另一架歼-11战机直接在直升机前发射照明弹，迫使直升机转向闪避。

美国有线电视新闻网（CNN）周五率先独家报道了相关消息。报道指出，第一起事件发生在南中国海北部帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛） 34 英里以外的国际水域。第二次也是在距西沙群岛 23 英里以外的国际水域上空。该军舰当时正在西沙群岛以东100英里（160公里）的国际水域作业。

CNN引述加拿大空军军官称，双方第二次遭遇时，中国战机距离加拿大直升机只有100英尺。「渥太华号」上的空军少校米伦 (Rob Millen)对CNN表示：「在这种情况下，直升机面临的风险是照明弹进入旋翼或发动机，因此这被归类为不安全、非标准、不专业的行为。」

米伦称，加拿大及其他国家曾多次见过中国飞机近距离飞近固定翼飞机，但很少看到对直升机采取这种行动。

米伦表示，当天早些时候他负责驾驶该架直升机，中国歼-11战斗机近距离拦截了直升机，当时该直升机在离水面3000英尺的高度笔直平飞向渥太华号，这一行为已表明它没有敌对意图。米伦回忆道，中国战斗机绕着他的直升机盘旋，战斗机的气流给直升机操作构成了危险。他通过下降到200英尺高度结束了这一次遭遇。

前战斗机飞行员弗林（Billie Flynn）则对加拿大广播公司表示，中国飞行员的行为「鲁莽、咄咄逼人，而且在这个事件中是不安全的」，尤其是使用照明弹的情况。他分析称，若照明弹被吸入发动机或砸中直升机叶片，可能造成重大损坏甚至致命事故。

中国控加拿大「恶意挑衅行径」

中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上被问及相关事件时表示：「我不掌握你提到的相关情况，但我们已多次就加方军机频繁抵近中国领空实施所谓侦察活动表明严正立场。希望加方约束自己的不当行为，避免局势进一步复杂化。」

中国国防部新闻发言人张晓刚周六则就此事做出反击称，加拿大「渥太华」号护卫舰先后2架次「不明意图的舰载直升机逼近中国西沙领空」，中方依法识别查证、多次喊话警告，但加方直升机不仅拒不回应，还采取超低空飞行等挑衅动作。

他指责加拿大事后通过媒体「渲染炒作」，对中方进行指责抹黑：「加方此举违反中国国内法及有关国际法，危害中方主权安全，是别有用心的恶意挑衅行径。」

这是加拿大两周内第二次指责中国空军的不安全行径。十月中旬，加拿大防长布莱尔表示，一架中国战机近距离干扰一架加拿大侦察机，双方距离不足5米。当时加拿大皇家空军「极光」巡逻机目前正在执行联合国朝鲜制裁决议的监督任务。该起事件发生后，北京称加拿大飞机侵犯中国主权。

今年5月，美国五角大楼称一架中国战斗机在南海上空的国际空域内对一架美国军用飞机进行了「不必要的咄咄逼人的」行动。美方表示，近期中国军机的危险行为有增加趋势。

（路透社、法新社、CBC、CNN）

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