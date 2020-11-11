加拿大担忧网络安全威胁 首次点名中俄等国

(德国之声中文网) 加拿大周三宣布中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜为主要威胁其网络安全的国家。这是加拿大第一次做出这类宣告。2018年，加拿大通讯安全局(CSE)发布首份网络安全威胁报告时，该机构曾提到外国资助的行动者，但没有指明有哪些国家。这一次，在CSE发布的第二份网络安全威胁报告中，不仅具体列出国家，也暗示情报机构，这些活动对加拿大构成重大战略威胁。

CSE周三发布的第二份报告中，提到「由国家资助的网络活动通常是最复杂的威胁。」CSE网络安全主任琼斯(Scott Jones)表示: 「对于来自中国、不符合我们预期的行动，我们绝对是关注很长一段时间了。」但琼斯仍然没有正面回答为何会指明中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜四个国家。

虽然CSE不认为黑客会在非战争时期试图造成重大影响或危及人命，但是该机构也担忧黑客会瞄准加拿大的关键机构作为目标，「为将来其他行动做准备，或是拿来当做恐吓的工具」。

CSE在报告中写道: 「国家资助的行动者非常可能会试图为了中断电力供应，发展出额外的网络能力。」CSE表示，鉴于现在人在疫情中高度依赖数位服务，黑客的威胁也变得更严重。

目前CSE还在审查中国企业华为的设备是否能够纳入5G网络。美国和其他盟友担忧华为可能设置后门让间谍通行，已经宣布禁用华为。

周三，加拿大在野党以176:146票通过一项没有法律约束力的动议，建议政府在30天内正式宣布禁用华为5G设备，并提出计划对抗中国对居住在加拿大的侨民威胁恐吓。加拿大反对派的动议称中国威胁到加拿大利益与价值，呼吁政府拟定计划「对抗中国在加拿大日益增加的外国活动」。这项动议获得保守派的支持。

虽然五眼联盟的其他盟友－美国、英国、澳洲、新西兰－都已经宣布禁用华为，但加拿大总理特鲁多目前仍然搁置任何是否使用华为5G设备的讨论。特鲁多强调政府还在等待情报机构给予建议。

张慈/杨威廉 (路透社)

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