 加拿大批中国做出「虚假审判」孟晚舟听证会继续进行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2021

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时政风云

加拿大批中国做出「虚假审判」孟晚舟听证会继续进行

加拿大外长11日谴责中国对加拿大商人斯帕弗判刑11年，批评该判决完全没道理。同日，孟晚舟的引渡听证会也继续进行，加拿大司法部的律师表示孟晚舟犯下商业不道德行为。

Kanada Ottawa Marc Garneau

加拿大外交部长加诺 (Marc Garneau) 谴责中国在「虚假审判」之后作出完全没有道理的判决。

(德国之声中文网) 在中国法庭11日以为境外刺探丶非法提供国家秘密罪将加拿大商人斯帕弗 (Michael Spavor) 判刑11年後，加拿大外交部长加诺 (Marc Garneau) 谴责中国在「虚假审判」之后作出完全没有道理的判决。加拿大政府一再表示，这起案件显然与孟晚舟的引渡听证会有关，但中国一直否认这一指控。

加诺告诉记者：「这一决定丝毫没有削弱我们确保立即让斯帕弗和康明凯获释的决心......这些案件已经持续太长一段时间了。」

路透社报导称，加拿大总理特鲁多的助理说，特鲁多将很快举行快速联邦选举，他所属的自由党将与保守党对垒，后者要求特鲁多对北京采取更强硬的立场。

加拿大保守党领袖奥图 (Erin O'Toole) 12日告诉记者：「我们需要站起来，明确地......反对中国的这种行为。六年来，特鲁多先生在中国问题上一直不够强硬的情况。保守党政府将支持加拿大的价值观丶我们的公民和我们的安全。」

民意调查显示，特鲁多将保留权力，但不一定能获得他所寻求的多数席位。当被问及两名被拘留的加拿大人有可能成为选举问题时，加拿大外长加诺说，加拿大人理解渥太华正在尽其所能确保他们获释。

他表示，加拿大仍在与华盛顿和北京进行紧张的谈判，以确保斯帕弗和康明凯能获释返国。康明凯同样面临间谍指控，但他的案件没有更多细节。加拿大说其不会同意交换两名加拿大人与孟晚舟，强调该国政府不能干涉司法程序。

一旦孟晚舟案件的最后辩论结束，加拿大法官将就是否建议引渡她作出裁决，预计今年晚些时候会作出相关决定。孟晚舟对这一决定可以提出上诉，法律专家说该案可能需要数年时间才能完成。

加拿大政府律师：孟晚舟涉嫌商业不道德行为

同日，加拿大温哥华的法庭继续针对孟晚舟的引渡案开庭审理。一名代表加拿大司法部的律师在引渡听证会上说，孟晚舟犯了欺诈罪，因为她在与一名银行官员会面时的声明是「不诚实的」。

司法部律师弗雷特 (Robert Frater) 说，孟晚舟进行了「不诚实的商业交易」。他表示：「孟女士（在会面期间）的声明是不诚实的，因为她说了些东西，但也隐瞒了一些事实。」

Kanada Prozess Meng Wanzhou

孟晚舟的引渡听证会周三也继续在加拿大法庭进行。

加拿大司法部的律师弗雷特在周三的听证会中说，孟晚舟告诉银行官员，华为「没有从事任何可能导致汇丰银行触犯美国制裁法的活动」。孟晚舟还说，华为在遵守制裁方面非常严格，并要求在伊朗工作的任何合作伙伴也要这样做。

弗雷特坦言，事实是，华为完全控制了这间香港公司，而孟晚舟不诚实的部分原因是，她所说的话描绘出华为与该香港公司之间的距离感，且她通过遗漏部分讯息来披露这个关系的真实性质。

该案副首席法官希瑟 (Heather) 问弗雷特，为什么像汇丰这样的大银行会依赖一个人的话。弗雷特说，孟晚舟很重要，因为她是华为的首席财务官。

该案法官也询问弗雷特，向汇丰银行解释风险是否是孟晚舟的责任。弗雷特表示：「她是给他们提供信息的人，他们可以评估风险。她向他们传达的信息是，你们根本没有风险，因为我们遵守了所有制裁措施。」

DW.COM

为了迫使加拿大司法当局释放华为高管孟晚舟，中方竟逮捕关押了两名加拿大人。《南德意志报》发表评论称，面对这种人质外交，任何人都是不安全的。

中国辽宁省的法院11日判处加拿大商人斯帕弗11年有期徒刑，并要将他驱逐出境。加拿大总理特鲁多表示此裁决“绝对无法接受”。美国批评中国企图“用人来做讨价还价的砝码”。

中国的一个法院在10日維持对一名加拿大人在一走私毒品案中的死刑判決。路透社报道，11日，另一中国法院也将对先前被控涉嫌间谍活动的加国商人作出裁决。外界认为这些举动与孟晚舟在加拿大的案件有关。

在法官的进一步提问下，弗雷特说，有些业务可以合法地与伊朗进行，孟晚舟的工作之一就是知道有哪些限制。法官还问，如果孟晚舟向银行保证没有违反制裁的风险，他们难道不会认为华为对香港公司有控制权。

弗雷特说，孟晚舟发出的信息是，华为「不与坏人合作」。孟晚舟周三戴着面罩和脚踝上的电子监控装置出庭，通过翻译了解诉讼程序。法官预计在今年晚些时候才会对孟晚舟的引渡作出裁决。无论她的决定是什么，都可能会被上诉。

孟晚舟的律师否认了她的任何不诚实行为。他们还认为，汇丰银行没有被置于任何风险之中，批评美国对她的指控是出于政治动机。

加拿大于2018年底在温哥华机场逮捕了孟晚舟，因为美国指控她用一间香港空壳公司向伊朗出售设备，违反了美国的制裁。期间，美国声称孟晚舟在公司与伊朗的业务往来方面，误导了汇丰银行，此举犯下了欺诈行为。美国希望引渡孟晚舟，让她面对欺诈指控。但她被捕後，也激怒了中国政府，因为北京认为她的案件是一个旨在阻止中国崛起的政治举措。

(路透社丶美联社) 

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