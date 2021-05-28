加拿大惠港「读书送永居」  英国允BNO港人申福利

（德国之声中文网）为回应北京在香港实施国安法，加拿大移民局日前宣布，进一步向港人提供两条申请永久居留途径，可说是「读书送永居」，外界认为比起英国的BNO移民计划更加宽松。

根据最新措施，首类申请者须於过去3年，在加拿大认可的大学或大专院校，考获学位丶文凭或研究生证书，并在修读课程时不少於一半时间身处加拿大。第二类申请者则需要於过去3年，在加拿大全职工作至少一年，或拥有最少1,560小时兼职工作经验。

两类申请人均须持有BNO或特区护照，以及加拿大临时居留签证，并要符合当地特定语言丶教育丶工作和资格要求。新措施将於6月1日生效，至2026年8月31日为止，但有可能随时取消安排。

加拿大移民部声明指，加港关系密切，首批港人在150多年前已来到加拿大，有重大贡献；加拿大关切国安法对香港人权的冲击，会在这个艰难时刻继续与港人并肩。

移民部长门迪奇诺（Marco Mendicino​）形容新措施是「历史性举措」，希望年轻港人选择移居加国，「有才能的香港人将有一个独特机会，既能发展他们的事业，又能帮助我们加速经济复苏，并深化加港人民之间的牢固联系」。

加拿大去年11月已因应国安法宣布「救生艇」签证措施，只要持有BNO或特区护照，并在过去5年内在加拿大的大专院校或海外同级院校毕业，便可申请，不设年龄限制。该政策在今年2月生效，至今有近6000港人申请。

加拿大向来是港人热门的移民国家，现时香港约有30万人持有加拿大公民身份。加拿大政府早前已表明欢迎在港加国人随时回家，也强调加拿大是一个欢迎移民和寻求庇护的国家。

香港约有300万人持有BNO护照

英国允贫穷港人申福利

至於英国，继今年1月起接受BNO签证申请後，当地政府陆续推出配套措施，甚至修订原本不容许BNO签证持有人获得公共财政资助的规定。

英国房屋社区及地方政府事务部 (Ministry of Housing, Communities & Local Government, MHCLG) 本周向地方政府发信，指政府已修改移民规例，4月6日起容许BNO签证持有人若赤贫或面对赤贫威胁，可申请豁免於不可领取公共资金的限制。

信件提到，地方机构处理社会房屋及无家者支援事务时，应考虑BNO签证人士的申请。政府估计会有2,400至1.5万名BNO申请人受惠。

此前，当局在4月宣布拨款4,300万英镑助BNO港人融入社会，包括在全国设立12个「迎新中心」(welcome hub)，协助港人解决房屋丶教育及就业问题；另拨款地方议会和民间组织，为新移居人士提供额外支援如申请房屋津贴丶学习英文等；也会向学校提供资源及教材，教育英国和香港的历史渊源等。

英国政府又发放繁体中文小册子，介绍英国制度丶人口组成丶交通资讯等，同时提供英语和粤语电话热綫服务。

英国外相拉布（Dominic Raab，又译蓝韬文)表示，欢迎计划是重要举措，帮助BNO港人融入和贡献英国社区，也反映英国对香港人的承诺。

英国政府上月表示，至今收到来自香港的居留签证申请数量已达3.4万份，远超来自欧盟的申请件数。当局曾估算，未来5年内将有25至32万港人申请移英。

香港约有300万人持有BNO护照，自1月31日可申请BNO居留签证，在英国居住5年後可以获永久居留权，再住一年後可申请入籍英国。

（综合报道）

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