 加拿大总理特鲁多为“涂黑脸”旧照致歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2019

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时政风云

加拿大总理特鲁多为“涂黑脸”旧照致歉

距议会选举一个月，一段旧史给加拿大政府首脑特鲁多找上麻烦：《时代》杂志公布了18年前的一张老照片；照片上，他满脸抹黑。

Kanada Trudeau entschuldigt sich für dunkel geschminktes Gesicht (Reuters/CBC)

照片发表后不久，特鲁多很快向公众道歉

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多公开致歉说，18年前曾在他任教的一所私立学校的一次化妆晚会上将皮肤涂成棕色出场，晚会的主题是"阿拉伯之夜"。照片摄于2001年。特鲁多当时29岁。《时代》杂志报道说，该照片在温哥华的一所私立学校的年鉴上发表过。特鲁多在该校执教。

特鲁多日前在加拿大全国广播公司CBC上表示，他当时化妆成阿拉丁。他说，"我本不该这么做。这我应该是知道的，但我没有。我真的很抱歉。"特鲁多还表示，"当时的我没有想到，这是种族主义，但现在我认识到，这里有某种种族主义" 。他说，虽然过去显然犯过错误，但他会继续作出努力，抵制不宽容和歧视。

涂黑脸是种族主义

所谓的涂黑脸指的是白人把自己的皮肤抹上某种深一些的颜色，在戏剧或电影里扮演有色人种角色。这一实践的历史超过百年，但直到今天依然引发争议。在德黑人动议组织一再抨击"涂黑脸"是种族主义。

Blackfacing (Imago Images/Zuma Press)

1950年影片" Sierra Passage"中一幕，展示了"涂黑脸"在电影中的实践

语言学家、评委会主席斯特凡诺维奇（Anatol Stefanowitsch）当时解释说，涂黑脸被视为种族主义，"因为，它把黑人的认同和经验当作白人可以随意穿上、脱下的化妆服。通过涂黑脸，很多白人自以为可以替黑人说话、行动，从而剥夺了他们的自为空间。"

敏感时刻

10月21日，加拿大将举行议会选举。该照片发表之时正值选战方酣。虽然经济强势增长、失业率低下，特鲁多之再度当选仍未保险。民调结果显示，特鲁多的自由党和他最强有力竞争者希尔（Andrew Scheer）领导的保守党的选民支持率难分高下。

希尔指责特鲁多总理"缺乏判断力和亲和力"，称他不适合治理国家。在野的新民主党主席辛格（Jagmeet Singh）抨击特鲁多的行为"令人震惊"，"侮辱人格"。

加拿大穆斯林全国委员会则感谢特鲁多总理在照片公布后不久就作了道歉。

干预调查？

过去数月，一桩涉及对加拿大建筑工程公司SNC-兰万灵（SNC-Lavalin）腐败行贿调查的丑闻让特鲁多糟心。他受到指控，曾以总理身份意图阻止时任司法部长对该公司的调查。上月中旬，一个伦理委员会得出结论，认定特鲁多行为不当。今年年初，围绕该公司的丑闻曾导致特鲁多政府陷入危机，司法部长、预算部长和特鲁多两名党内幕僚辞职。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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