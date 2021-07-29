加拿大律师：无证据支持孟晚舟律师的指控

华为财务长孟晚舟的律师5日在法庭质疑美国在提出引渡请求时，扭曲一些事实。不过，加拿大的律师反驳称辩方没有有效的证据证明美国有扭曲事实的情况。
(德国之声中文网) 华为首席财务长孟晚舟5日重返加拿大法庭参与美国引渡案的听证会，她的辩护律师质疑美国在提出引渡请求时扭曲事实。但加拿大政府的一名律师在5日表示，没有证据支持辩方称美国采取恶意行为或遗漏证据的说法。
「这些是严重的指控。」加拿大司法部律师拉赫曼（Monika Rahman）说：「这种指控需要有说服力的证据来证明。」拉赫曼说，美国在提出引渡要求时，对提出哪些证据有「非常高」且「审慎」的标准。
她也不同意辩方指美国需要停止引渡程序的说法。
在接下来的几周里，副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）将听取关于孟晚舟是否应该被引渡到美国接受审判的最后论证。
这个听证会已持续两年多，但相关法律程序即将结束。为了说服加拿大法院不要建议将孟晚舟引渡到美国，她的律师们4日对美国在引渡请求中提供的讯息可靠性提出质疑。
49岁的孟晚舟于2018年12月在温哥华国际机场被捕，美国对她发出逮捕令，指控她在华为在伊朗的业务往来方面误导汇丰银行，可能导致该银行违反美国经济制裁。孟晚舟声称她是无辜的，她一直在加拿大对抗引渡程序。
这个案件的听证会预计将持续到8月20日，重点集中在她的律师论点的第三部分，也就是美国检察官在向加拿大的引渡请求时，扭曲了她的案件当中的一些事实。
孟晚舟的辩护律师达克特 (Mona Duckett) 在不列颠哥伦比亚省最高法院告诉副首席法官霍姆斯 (Heather Homes)，她没有办法知道美国在引渡孟晚舟的请求中是否蒙蔽了法官的眼睛。辩方称美国对此案的记录「明显不可靠」，加拿大检察官对此提出异议。
这一阶段结束后，听证会将转入补救阶段，这将涉及孟晚舟提出的自己被捕过程中发生滥用程序的相关指控。此后，法院将举行拘押听证会，以确定是否有足够证据证明孟晚舟可以接受审判。外界普遍预计加拿大法院将在秋季对此案作出决定。
加拿大司法部一位发言人3日表示，孟晚舟将继续按照加拿大法律获得公平的法律程序。华为在4日的一份声明中说，该公司对孟晚舟的清白「仍有信心」，并补充说该公司将继续支持她的辩护。
在孟晚舟被捕后的几天里，中国拘留了两名加拿大人--商人斯帕弗 (Michael Spavor) 和前外交官康明凯 (Michael Kovrig)，这立即使渥太华和北京关系陷入僵局。加拿大政府过去两年多次向美国政府施压，要求其帮助向中国施压释放这两个人。
多伦多大学副教授王惠玲 (Lynette Ong) 说，自从拜登于今年1月成为美国总统以来，该案件的背景已经「发生了重大变化」。她认为，拜登回归更传统的外交模式，意味着加拿大可以依靠美国为这两名加拿大人辩护，而这是在前总统特朗普时期无法做到的。
王惠玲指出：「在拜登时代，盟国必须为对方的利益着想，而在特朗普时代，情况并非如此--该政府在很大程度上是一种单边侵略性的做法。」
(路透社、美联社)
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负责孟晚舟引渡案的加拿大法官拒绝了华为方面提交新证据的请求。这些新证据包括汇丰银行和华为公司往来的电子邮件、内部报告、会议纪要和客户管理系统报告等。孟晚舟将于8月3日再次出庭。