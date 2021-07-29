加拿大律师：无证据支持孟晚舟律师的指控

(德国之声中文网) 华为首席财务长孟晚舟5日重返加拿大法庭参与美国引渡案的听证会，她的辩护律师质疑美国在提出引渡请求时扭曲事实。但加拿大政府的一名律师在5日表示，没有证据支持辩方称美国采取恶意行为或遗漏证据的说法。

「这些是严重的指控。」加拿大司法部律师拉赫曼（Monika Rahman）说：「这种指控需要有说服力的证据来证明。」拉赫曼说，美国在提出引渡要求时，对提出哪些证据有「非常高」且「审慎」的标准。

她也不同意辩方指美国需要停止引渡程序的说法。

在接下来的几周里，副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）将听取关于孟晚舟是否应该被引渡到美国接受审判的最后论证。

这个听证会已持续两年多，但相关法律程序即将结束。为了说服加拿大法院不要建议将孟晚舟引渡到美国，她的律师们4日对美国在引渡请求中提供的讯息可靠性提出质疑。

49岁的孟晚舟于2018年12月在温哥华国际机场被捕，美国对她发出逮捕令，指控她在华为在伊朗的业务往来方面误导汇丰银行，可能导致该银行违反美国经济制裁。孟晚舟声称她是无辜的，她一直在加拿大对抗引渡程序。

这个案件的听证会预计将持续到8月20日，重点集中在她的律师论点的第三部分，也就是美国检察官在向加拿大的引渡请求时，扭曲了她的案件当中的一些事实。

孟晚舟的辩护律师达克特 (Mona Duckett) 在不列颠哥伦比亚省最高法院告诉副首席法官霍姆斯 (Heather Homes)，她没有办法知道美国在引渡孟晚舟的请求中是否蒙蔽了法官的眼睛。辩方称美国对此案的记录「明显不可靠」，加拿大检察官对此提出异议。

这一阶段结束后，听证会将转入补救阶段，这将涉及孟晚舟提出的自己被捕过程中发生滥用程序的相关指控。此后，法院将举行拘押听证会，以确定是否有足够证据证明孟晚舟可以接受审判。外界普遍预计加拿大法院将在秋季对此案作出决定。

加拿大司法部一位发言人3日表示，孟晚舟将继续按照加拿大法律获得公平的法律程序。华为在4日的一份声明中说，该公司对孟晚舟的清白「仍有信心」，并补充说该公司将继续支持她的辩护。

在孟晚舟被捕后的几天里，中国拘留了两名加拿大人--商人斯帕弗 (Michael Spavor) 和前外交官康明凯 (Michael Kovrig)，这立即使渥太华和北京关系陷入僵局。加拿大政府过去两年多次向美国政府施压，要求其帮助向中国施压释放这两个人。

多伦多大学副教授王惠玲 (Lynette Ong) 说，自从拜登于今年1月成为美国总统以来，该案件的背景已经「发生了重大变化」。她认为，拜登回归更传统的外交模式，意味着加拿大可以依靠美国为这两名加拿大人辩护，而这是在前总统特朗普时期无法做到的。

王惠玲指出：「在拜登时代，盟国必须为对方的利益着想，而在特朗普时代，情况并非如此--该政府在很大程度上是一种单边侵略性的做法。」

(路透社、美联社)

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