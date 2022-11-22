加拿大将派更多军舰穿越台湾海峡

（德国之声中文网）加拿大计划派遣更多军舰穿越台湾海峡，以此重申台湾海峡是国际水域，中国宣称对这片水域拥有主权。加拿大外长梅拉妮·乔利（Melanie Joly，也译赵美兰）表示：“关于台湾海峡问题，我们需要弄清楚，确认它仍是国际海峡。” 英国《金融时报》报道，接受媒体采访时她还说：“这就是为什么今年夏季我们也有一艘巡防舰和美国人一起穿越台湾海峡，（而且）我们希望派更多巡防舰通过这片水域。”

今年早些时候，中国官员曾告诉美国官员，中国不承认台湾海峡为国际水域。

乔利表示，加拿大计划致力在印太地区"投入新的军事资产"，以协助确保该地区和平与稳定。在罗马尼亚首都布加勒斯特，她与北约外长们就中国问题进行了广泛的讨论。美国呼吁北约更加关注中国可能对台湾采取武统的后果。

乔利指出，加拿大计划投资4亿加元（合约2.98亿美元）作为对印太地区的军事支持。她说，该国将把部署在印太地区的军舰从1艘增加至3艘。此外，除了派遣更多外交人员前往该地区，尤其是派驻更多武官。

当被问及加拿大对中国快速扩张核武的担忧程度时，乔利表示，加拿大“当然注意到”，这位加拿大外长说：“我们知道我们必须为该地区的安全发挥更积极的作用……我们需要在威慑力方面进行投资，因为我们相信……说到底，这是尊重国际准则的最佳方式。”

本周一（12月6日）中国外交部召开的例行新闻发布会上，外交部发言人毛宁对《金融时报》的报道做出回应，她说：“中方已经多次阐明在台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权。中国一贯尊重各国依据国际法享有的航行权利，但坚决反对任何国家以航行自由为名，挑衅、威胁中国主权和安全。”

就在几天前，美国五角大楼刚发布年度《中国军力报告》，其中指出，2035年，中国的核武库可能增加两倍多，并称若中共在2027年前达成其建军目标，将更有能力统一台湾。报告指出：“国防部估计（中国的）作战核弹头储备已超过400枚，如果中国继续其核扩张的步伐，到2035年，它可能会拥有约1500枚核弹头的库存。”

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

中国迅速对这份报告做出回应，中国外交部发言人赵立坚在记者会上表示，美方近年来反复炒作各种版本的“中国威胁论”，目的不过是为了自己扩张核武库、维持军事霸权寻找借口。这是美方的惯用伎俩，全世界都看得清清楚楚。

就在几天前，加拿大公布了针对印太地区的新经济和外交战略。在发布这份扎略时，外长乔利曾表示，尽管中加多年来外交关系紧张，但加拿大将在需要时与中国合作，将在必要时挑战中国。接受《卫报》采访时乔利表示，加拿大将在一个各国都在争夺影响力和权力的地区“促进和捍卫”加拿大的利益。

该战略花了3年时间制定，战略强调投入23亿加元（约17亿美元）加强国防和网络安全，誓言要应对中国带来的“破坏性”，但同时与中国在气候变化和贸易问题上进行合作。

加拿大的印太战略说明了加拿大在与中国建立关系方面的困境：虽然中国为加拿大出口商提供了重要的机会，但北京希望重新打造国际秩序，让原来遵守这些秩序的国家因为利益而在原有价观上妥协。加拿大强调，中国的价值观与加国的距离越来越远。

不过乔利也承认，加拿大仍然很难将那些与其价值观相悖的国家拒之门外，尤其是像中国这样强大的国家。她对《卫报》说：“我们认为外交是一种力量。事实上我们需要进行接触。但是这种接触需要有一个明确的框架……现在我们已经公开了这个框架……而且我们会坚定不移。”

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。