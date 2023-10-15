加拿大大麻合法化：结果好坏参半

（德国之声中文网）2018年10月，加拿大将娱乐用大麻合法化。主要目标是改善与大麻相关的公共卫生及安全问题，同时减少与其采购有关的犯罪和判刑。

研究人员针对过去五年进行一系列的评估，探讨大麻合法化后对国家产生了哪些影响。根据本周二（10月10日）发表在《加拿大医学会杂志》上的一份评论文章，结果忧喜参半。

现有证据表明，大麻的流行率、与大麻有关的急诊率、入院率和大麻影响驾驶等与健康相关方面结果，要么有所增加，要么保持稳定。

另一方面，与吸食大麻有关的刑事逮捕和起诉案件数量显著下降。报告称，青少年和成年人对吸食大麻的成见都因此有所减少。

作者在文章中写道：“这应被视为与积极的社会正义相关，并可能间接产生公共卫生结果。”

加拿大的大麻合法化

加拿大《大麻法案》允许成年人在公共场所使用及持有最多30克干大麻。根据各省规定不同，18岁至21岁年轻人仅限于在非公共场合使用。

该法还允许在商店或网上零售大麻产品，民众也可种植和销售有限数量的自产大麻。

此外，《大麻法案》还对“大麻药后驾驶”设定了新的限制阈值。

合法化后的公众健康状况

一项监测大麻合法化前后大麻使用情况的全国性调查显示，大麻使用率从2017年的22%上升到2022年的27%。

每日使用率维持在 25% 左右。青少年吸食大麻的情况也与合法化前的高水平持平。

然而，一项针对安大略省和阿尔伯塔省青少年的研究显示，在大麻合法化过程中，与大麻相关的急诊和入院人数增加20％。

安大略省的其他研究指出，大麻合法化后，急诊室就诊率增加了13倍，孕期护理次数增加近一倍。

另一份研究表明，与儿童大麻中毒有关的紧急情况几乎增加三倍。

德國討論大麻合法化

这篇评论文章指出，通过合法途径获得大麻的人数稳定成长。

作者写道：“近期数据显示，约有三分之二的大麻使用者是从合法源头取得大麻，根据大麻产品种类不同，比例介于50%到80%之间。

非法获取大麻会严重影响产品质量，增加因食用掺假或劣质大麻而中毒的风险。

此外，不列颠哥伦比亚省与大麻有关的驾驶意外似乎保持稳定或略有下降。

好消息是，大麻合法化大幅减少成年人和青少年的大麻犯罪和被捕人数。研究认为，这从根本上减少了会阻碍社会和就业机会的刑罚和犯罪记录。

缺乏全国性数据

多数数据都是通过在一些省份进行的孤立研究整理而出，因此缺乏显示全国趋势的数据。

而全国性数据将能揭示不同省份的不同限制性政策如何影响健康和社会的相关指标。

此外，有关大麻的医疗使用效果的数据仍有限。

研究报告总结道：“现阶段加拿大的大麻合法化似乎并没有像一些反对者预期的那样给公共健康带来灾难，但也不能说它在公共健康方面取得了全面或明确的成功。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。