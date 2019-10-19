加拿大大选结果出炉 ”小土豆“依旧是道菜

（德国之声中文网）加拿大新一轮联邦大选结果已经基本明朗。现任总理特鲁多虽然遭受了支持率上的挫败，失去了在议会中拥有绝大多数席位的优势，但仍能以此轮选举最大赢家的形象与其它党派组成少数政府。

加拿大广播公司CBC10月21日投票日结束后的计票结果显示，自由党已无法拿下组建多数政府所需的170席，目前只拿到了157席。排名第二的是此次大选中一度势头强劲，与总理特鲁多的自由党不时齐头并进的保守党，获得了121个席位。希尔领导的这一主要反对党派在投票前一日的一次民调中支持率为32.5% ，超过现任总理特鲁多领导的自由党（31.7%）。

根据加拿大法律，联邦众议院选举每4年举行一次。赢得众议院338席中多数席位的政党将成为执政党，该党领袖出任总理。特鲁多领导的自由党原本在议会中拥有177席。如今少了大约13%的席位。最大反对党保守党的席位从95席预计将增至122席左右，从在议会的影响力来说向前迈了一大步。

按照目前的计票结果，在大选中支持率排名第三的是魁北克集团党，该党在议会中的席位将超过30，成为自由党组成少数政府的首要联合执政选项。

"向分裂和消极情绪说不"

成功连任总理的特鲁多在计票结果明朗后表态称："今晚，加拿大人向分裂和消极情绪说不，拒绝削减开支和紧缩政策，并投票赞成循循渐进的针对气候变化采取有力行动。"

最大反对党保守党承认了选举计票结果以及无法参与组阁的事实，领导人谢尔（Andrew Scheer）表态称："今晚，保守派已经让特鲁多先生注意到，如果您的政府垮台，保守党已经准备就绪，取得胜利。"

部分观察人士认为，特鲁多对美国和中国的温和态度是导致他领导的自由党在此次大选中失去支持率的原因之一。多伦多大学政治学系与亚洲研究所副教授王惠玲在接受加拿大"环球新闻"（Global news）网采访时表示：她观察到加拿大和中国的关系今年来正在从一个极端走向另一个极端。如果说保守党总理哈珀领导下的加拿大政府和中国的互动非常有限，那特鲁多领导下的加拿大政府则是在"拥抱中国"（embracing China）。

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而特鲁多上台后，中加关系却远非"彼此拥抱"那么简单。在华盛顿的要求下，加拿大警方逮捕了在温哥华转机的中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。从此引发了涉及美、加、中三国的一系列司法、政治和外交事件。包括中方逮捕、拘留多名在华生活的加拿大人。

加拿大华人的声音

虽然有这一系列事件为背景，但在特鲁多领导下的加拿大政府总体来说仍然非常注重和中国在经济上面的合作，包括致力于与中国直接达成自由贸易协定。王惠玲认为，在华为孟晚舟事件爆发之前，特鲁多政府和中国打交道的态度有些"幼稚"，只看到了中国这只"大象"经济强势的一面，而没有看到它独裁专制的另一面。

纵观社交媒体上华文用户对此加拿大联邦大选的反应，持与王惠玲相似观点的人不在少数。民运人士吴建民通过推特表态称：他支持保守党领袖安德鲁·熙尔（Andrew Scheer）。"因为小土豆如果继续执政，你只会看到越来越多的小粉红在加拿大对香港人高喊CNM了。"

特鲁多的名字发音类似中文"土豆"，而由于他父亲也是加拿大政坛知名人物，同样曾担任总理一职，因此许多人将现任总理特鲁多称为"小土豆"，以与其父区别。

在中国官媒为数不多的针对加拿大大选的评论文章中，广东外语外贸大学加拿大研究中心讲师黄忠选后在"中国网"上撰文称：如果保守党希尔上台，加拿大会重新回到只倒向美国和欧洲盟友的路线，与亚太地区的合作会被其"选择性遗忘"。而在中美加三方关系的处理上，希尔只会走与中国对抗的路线，孟晚舟、香港、5G、亚投行与人权等一系列议题都会成为他对华发难的议题。甚至，不排除他还会紧随美国的对华脱钩政策，在贸易、科技、教育与人文交流上对中国"采取不友好政策，中加关系重新冷冻的风险也会急剧提升。"而从加拿大大选的最新计票结果来看，这样的担忧，已不太具现实意义。