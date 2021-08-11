加拿大大选：特鲁多连任、国会未获多数

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）所领导的自由党以些微差距险胜，但仍未获得议会多数席次，特鲁多将再次组建少数党政府。路透社以「一切照旧」为题，称此次选举对加拿大政局在选後没有任何变化。

路透社称，9月20日的选举与2019年的选举相相比，几乎没有任何变化，主要是选民对「浪费金钱」感到沮丧。目前约有85万张邮寄选票仍需计算，但这可能不会影响最终的统计结果。

大选结果也意味着自由党所采取的措施将会继续维持。为了对抗疫情，特鲁多政府已累计了破纪录的债务以及庞大的预算赤字。

法新社称，对特鲁多来说，这是历史性的一刻，加拿大史上只有8位总理连赢三次选举，包括他的父亲皮埃尔·特鲁多（Pierre Trudeau）。

蒙特利尔银行资本市场（BMO Capital Markets）首席经济学家道格-波特（Doug Porter）说：「加拿大的政治格局在这次选举后，看起来与以前非常相似，这就像是加拿大人用他们的选票诉说『我们现在不想要选举』」。

保守党：选举加深分裂

49岁的特鲁多是前总理丶自由党人皮埃尔·特鲁多之子，于2015年上台执政。但2019年，特鲁多因一张涂黑脸扮有色人种的旧照被披露而遭到抨击，自由党逐渐在议会中失去了多数席位的优势。

特鲁多在本届国会四年任期过了一半就宣布提前改选，企图要藉此单独过半执政以推动立法。部分选民批评特鲁多为个人政治利益，不顾疫情举办改选，有民调显示，超过三分之二的受访者认为此时不宜举行改选。

临时结果显示，自由党仅在158个选区取得领先，而特鲁多最少需要下议院338个席位中的170个选区才能取得多数。其他政党部份，保守党取得119个选区，分离主义的魁北克集团为34个，新民主党为25个。

新民主党党魁驵勉诚（Jagmeet Singh）表示，他将敦促新一届联邦政府应对气候变化问题，以及提供足够医疗服务。

保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）则表示，加拿大人没有给特鲁多他想要的多数授权，并感叹这次选举「加深了国家的分裂」。他向记者表示，保守党正努力争取下一次的胜利，并明确表示「不会放弃」。

（路透社、法新社、彭博社等）

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