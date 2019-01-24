加拿大大使再引争议 建议美国放弃引渡孟晚舟

(德国之声中文网) 麦家廉(John McCallum)周五(1月25日)在接受《多伦多星报》采访时作出了这一表态。他说："从加拿大的视角来看，如果美国放弃其引渡请求，对于加方而言那就太棒了。"麦家廉还说，要是美中两国能就贸易争端达成协议，"加拿大应该力争确保该协议也包括释放两名加拿大人。美国现在也高度重视这一点。"

美联社点评说，麦家廉大使"似乎又一次脱稿讲话了"。

目前，孟晚舟案已经严重损害了中国与加拿大的外交关系。加拿大去年12月1日应美方要求拘捕了在温哥华转机的孟晚舟。美方指控后者涉嫌曾经违反美国对伊朗制裁决议，要求加方将其引渡至美国。几天后，中国方面则抓捕了两名在华加拿大公民，指控其危害国家安全。尽管北京方面强调案件与孟晚舟案无关，但是外界还是普遍猜测中方将这两名加拿大人当作人质，要挟加方让步。今年1月，中国司法当局还突然将一名原本被判刑15年的加拿大毒贩改判死刑。

屡屡发表"出格言论"

麦家廉周五发表言论后，加拿大政府暂时没有表态明确这位驻华大使的言论是否代表官方立场。

本周三，麦家廉在接受一些中文媒体采访时曾经表示，要是将孟晚舟引渡至美国，可能会造成"不愉快的结局"，认为此案有"政治动机"，还说"美国总统特朗普之前的一些言论，让孟晚舟现在可能有强力证据说服法官不将她引渡到美国。"一天后，麦家廉则表示，他"失言了"，造成了外界误会。

麦家廉周四受访时还称，他的言论不代表他在这个案件上的立场，也重申加拿大政府不会让政治介入此案的司法程序。另一方面，加拿大总理特鲁多周四并未表态他是否同意麦家廉的言论，并否认考虑开除麦家廉。 特鲁多表示，开除麦家廉无助于确保中国会释放两名被关押的加拿大人，并说: "阵前换将并不会让中国早一天释放那两名加拿大人。 "

前大使批评现大使

前加拿大驻华大使赵普(Guy Saint-Jacques)周五则批评麦家廉"又犯错误"，同时也表示开除麦家廉无助于促使中方释放加拿大人，而且还需要花费很长的时间去物色新大使人选，中方届时不一定会合作。"也许麦家廉认为他在大使的职位上反正也坐不久了，因此无所谓了。但是我们需要有一名驻华大使，因为今后还会面临许多动荡。"

孟晚舟目前处于保释状态

赵普还透露，他周四已经和中国驻蒙特利尔总领事进行了会晤，后者表示中方对加拿大应美方要求拘捕孟晚舟感到愤慨。"他们自视为超级大国，把我们则视为美国的附庸。我在倾听他们，而他们则根本不倾听，他们根本就没有尝试去体会我们加拿大人的感受。他们以为自己是受害者，所做的一切都是合理的。"赵普说，中国总领事对他说，加拿大应该派代表团前往北京进行会谈。他本人则表示，加拿大应当派遣特使去处理这桩危机。

针对是否引渡孟晚舟的议题，总理特鲁多以及外长弗里兰(Freeland)都已经强调，加拿大是法治国家，必须遵守与美国签订的双边引渡条约。目前，孟晚舟处于取保候审状态，可以在温哥华附近自由行动。按照条约，美国司法当局必须在1月底前向加拿大提出引渡申请书。引渡问题听证会预计会在2月开始，可能会持续几个月甚至好几年。

文山/任琛/(美联社、法新社、路透社等)