加拿大外长警告企业不要和中国卷入太深

（德国之声中文网）加拿大外交部长乔利（Mélanie Joly）周三（11月9日）表示，中国是一个越来越具有破坏性的全球大国，并警告企业不要与中国卷入太深的关系，称其存在 "地缘政治风险"。

乔利在多伦多大学蒙克全球事务学院发表了这番讲话。加拿大政府将在下个月推出印太战略。

"1970年的中国不是今天的中国。中国是一个越来越具有破坏性的全球大国，"乔利说，"它试图将全球环境塑造成一个更加容易偏离我们的利益和价值观的世界。"

乔利说，加拿大对北京破坏全球安全、商业和和平的行为表示严重关切，其中包括在新疆地区针对维吾尔族穆斯林少数民族的"确凿无疑的侵犯人权和反人类罪"。

"我想对在中国做生意和与中国做生意的加拿大人说的是，你们需要保持清醒的头脑。作为商人，你们可以自主决策；作为加拿大的最高外交官，我的工作是告诉你们，与中国做生意存在地缘政治风险。"乔利说。

乔利说，加拿大将深化与台湾的经济联系，并继续支持香港的言论自由和新闻自由。她说，加拿大将在需要时挑战中国，同时进行必要的合作。

这些言论代表加拿大总理特鲁多领导的自由党的对华政策正在发生重大转向。自由党通常试图避免激化与中国的关系。

中国曾经支持特鲁多，部分原因来自他的父亲--加拿大前总理老特鲁多（Pierre Trudeau），他在1970年成为首批与中共建立外交关系的西方领导人之一。

各国政要1984年6月8日在伦敦参加世界经济峰会合影，图中前排右二为加拿大前总理皮埃尔·特鲁多

“特鲁多政府花了一些时间才认清中国的面目”

中国在对外关系中采取了越来越强硬的态度。在中国、美国和加拿大去年完成了一场实际上是高风险的"人质交换"行动后，中加关系急剧恶化。

在加拿大2018年根据美国的引渡请求逮捕了华为公司的首席财务官孟晚舟之后不久，中国就将两名加拿大人关进了监狱。直到去年9月，在孟晚舟与美国司法部门就其案件达成协议后返回中国的同一天，他们才获释返回加拿大。

许多国家认为中国政府实施了"人质外交"，而中国则将对华为和孟晚舟的指控描述为出于政治动机，目的是阻碍中国的经济和技术发展。

因为华为与中共及其军事部门关系密切，加拿大和其盟国一样，禁止无线运营商在5G网络中安装华为设备。

11月2日，加拿大政府发布声明称，命令部分外国投资者撤出对加拿大关键矿物公司的投资，其中包括三家中国公司。

加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）称新战略是一个重大转变，并说这会让北京不满，而华盛顿将会感到满意。

赵朴说："中国会说这证实了加拿大是美国人的走狗，但我的回答是你让我们别无选择。"

赵朴认为，特鲁多政府花了一些时间才认清中国的面目。

"特鲁多一直带着他父亲的遗产，"他说，"在与中国建立外交关系后，我们对这种关系进行了真诚的投入。我们以为随着中国的开放，言论自由和基本人权将随之改善。但自从习近平在10年前上台后，中国已经成为一个非常专制的国家。"

（美联社）

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