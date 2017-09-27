加拿大外长力挺活动人士 沙特驱逐其大使

（德国之声中文网）沙特阿拉伯要求加拿大驻利雅得大使24小时内离境，同时召回沙特驻加大使。沙特外交部还表示，暂时冻结最近刚刚与渥太华签订的贸易协定以及新的投资项目。事情的导火线是加拿大外交部长弗里兰（Chrystia Freeland）呼吁沙特，要求对方释放活动人士沙玛尔·巴达维（Samar Badawi）和拉伊夫·巴达维（Raif Badawi）。

人权组织"人权观察"指出，沙玛尔·巴达维近日和另外一名活动人士被捕。多年来他们都在这个极端保守的国度争取女性自由驾驶权。沙特外交部在推特上看到加拿大外长弗里兰"对沙特阿拉伯内政进行公然、不可接受的干涉。"

沙玛尔·巴达维的兄弟拉伊夫已被关在监狱多年，因为他建立了涉及政治和宗教话题的网站。这起案件令国际社会感到震惊。他的妻子在加拿大生活，不久前刚刚加入加拿大籍。弗里兰的一名新闻发言人告诉德新社，在全球范围内，加拿大将始终支持、保护人权，其中也包括捍卫妇女权益。

加拿大总理特鲁多( Justin Trudeau)今年3月确认了前政府与沙特的军售协议，面对批评的声音他做出辩护，指出向沙特出口军火符合加拿大的外交和国防政策。这笔交易价值150亿美元，其中包括向沙特出口900辆装甲车。

新一波打压

早在5月中旬，沙特就逮捕了至少17名人权人士，其中一些人现已获释。加拿大驻利雅得大使馆对新一波逮捕行动"严重担心"并要求释放他们。有专家指出，沙特当局开启一波打压行动是为了保持绝对的控制权。

文木/苗子 (德新社，路透社，美联社)