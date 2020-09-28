加拿大外交官罕见获准探望在华被拘加拿大公民

（德国之声中文网）加拿大全球事务部对外表示，加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）获准分别于周五（10月9日）和周六（10月10日）以视频的方式探望在中国被扣留的加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）。

加拿大官方在一份声明中表示，加拿大政府对中国当局从2018年12月以来拘留这两名加拿大人依旧十分关切，并且继续呼吁中国官方立刻释放二人。

2018年12月，加拿大按美国要求拘捕在温哥华机场转机的华为高管孟晚舟之后，中加关系开始恶化。加拿大商人斯帕弗和前外交官康明凯在华被捕。加拿大持续向北京方面施压要求释放这两名加拿大公民。

新冠疫情爆发之后很长一段时间，中国官方没有批准加拿大驻外机构的工作人员探访斯帕弗和康明凯。

今年6月，中国最高检察院发布简讯，对加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗提起公诉，控告两人涉嫌间谍犯罪。康明凯被拘押在北京，被控 "为境外刺探国家秘密、情报罪"；斯帕弗则被拘押在靠近朝鲜的丹东市，被控 "为境外刺探、非法提供国家秘密罪"。

特鲁多与特朗普通话商谈加拿大人在华被扣押之事

加拿大总理办公室对外公开的一份声明中指出，加拿大总理特鲁多本周六同美国总统特朗普通了电话。在通话中两人谈及两名加拿大人在中国遭扣留一事。

这份声明里提到，特鲁多感谢特朗普在"寻求立即释放被中国任意拘留的两名加拿大公民"问题方面提供的支持。但是声明里没有透露更多细节。

白宫方面没有立刻对这通电话的内容发表评论。

洪沙/雨涵 （美联社、路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。