 加拿大外交官罕见获准探望在华被拘加拿大公民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2020

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时政风云

加拿大外交官罕见获准探望在华被拘加拿大公民

加拿大官方表示，今年1月以来加拿大驻华大使首次获准视频探望在华仍被拘押的加拿大商人斯帕弗和前外交官康明凯。

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen

中国对加拿大前外交官康明凯（左）和商人斯帕弗（右）提起公诉

（德国之声中文网）加拿大全球事务部对外表示，加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）获准分别于周五（10月9日）和周六（10月10日）以视频的方式探望在中国被扣留的加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）。

加拿大官方在一份声明中表示，加拿大政府对中国当局从2018年12月以来拘留这两名加拿大人依旧十分关切，并且继续呼吁中国官方立刻释放二人。

2018年12月，加拿大按美国要求拘捕在温哥华机场转机的华为高管孟晚舟之后，中加关系开始恶化。加拿大商人斯帕弗和前外交官康明凯在华被捕。加拿大持续向北京方面施压要求释放这两名加拿大公民。

新冠疫情爆发之后很长一段时间，中国官方没有批准加拿大驻外机构的工作人员探访斯帕弗和康明凯。

今年6月，中国最高检察院发布简讯，对加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗提起公诉，控告两人涉嫌间谍犯罪。康明凯被拘押在北京，被控 "为境外刺探国家秘密、情报罪"；斯帕弗则被拘押在靠近朝鲜的丹东市，被控 "为境外刺探、非法提供国家秘密罪"。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/L. Wasson)

2018年12月，加拿大按美国要求拘捕在温哥华机场转机的华为高管孟晚舟。

特鲁多与特朗普通话商谈加拿大人在华被扣押之事

加拿大总理办公室对外公开的一份声明中指出，加拿大总理特鲁多本周六同美国总统特朗普通了电话。在通话中两人谈及两名加拿大人在中国遭扣留一事。

这份声明里提到，特鲁多感谢特朗普在"寻求立即释放被中国任意拘留的两名加拿大公民"问题方面提供的支持。但是声明里没有透露更多细节。

白宫方面没有立刻对这通电话的内容发表评论。

洪沙/雨涵 （美联社、路透社）

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康明凯妻发声救夫 家书内容揭中国关押细节

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中加外交风波：两名加拿大公民以间谍罪被起诉

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