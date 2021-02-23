加拿大国会认定中国对维吾尔人种族灭绝

(德国之声中文网) 加拿大国会22日通过了一项不具约束力的动议，称中迫害新疆维吾尔人的行为已构成了种族灭绝。这个结果将对加拿大总理特鲁多的政府施加压力，要求他们也公开承认中国在新疆进行种族灭绝。

加拿大下议院22日以266比0的投票结果支持反对党保守党提出的动议。特鲁多及其内阁投下弃权票，不过自由党的国会议员普遍都投下支持票。保守派国会议员庄文浩援引证词丶文件和相关媒体报道说：「我们不能再忽视这个事实， 我们必须称其为种族灭绝。」

特鲁多的内阁成员中，只有外交部长加诺（Marc Garneau）一人出席了国会的投票。加诺在下议院发言时说，他「代表加拿大政府」投了弃权票。

加拿大反对党领袖奥图尔（Erin O'Toole）在投票前表示，认定中国迫害维吾尔人一事为种族灭绝是必要的，因为加拿大能发出一个「清晰明确的信号」，那就是加拿大将为人权挺身而出，即便这意味着牺牲一些经济利益。

本月初，奥图尔发了一封公开信给特鲁多，要求他「站出来对抗中国」，尤其是在中国因与新疆相关的报导在国内禁播英国广播公司的世界新闻後。在2018年加拿大根据美国逮捕令逮捕华为首席财务长孟晚舟后，中国以间谍罪名拘留了两名加拿大人，这也让中加关系陷入紧张。

路透社表示，中国自2017年起，在新疆大规模设立再教育营，但他们却称这些教育营为「职业培训中心」，主要是为了杜绝极端主义与为维吾尔人提供新技能而设立的。中国政府的说法受到国际社会的广泛谴责，有些人甚至将再教育营称为集中营，而北京则是一一否认对新疆侵权行为的指控。

美联社报导，特鲁多一直不愿意使用种族灭绝这个词来形容中国在新疆迫害维吾尔人的事，他曾表示西方各国应该对中国人权问题寻求广泛共识，并强调这才是最好的作法。

特鲁多19日在出席七国集团领导人会议时表示：「以多边主义方式推动事务是展现西方民主国家团结一致的最佳方式。我们都极为关切正在新疆发生的事，而相关报导也让人感到十分沮丧。」

一位消息人士向路透社透露，特鲁多和美国总统拜登将在当地时间23日下午举行虚拟的双边会晤，双方极有可能会谈论到彼此与中国的关系。

除了高票通过与新疆相关的动议之外，加拿大国会22日也投票通过了一项与2022北京冬奥相关的修正案，强调如果中国持续在新疆迫害维吾尔人权，加拿大政府应该呼吁国际奥会将2022的冬奥移到别的城市举办。

美国前总统特朗普的政府在卸任前，公开称中国迫害维吾尔人的行为犯了「种族灭绝和反人类罪」。根据拜登政府的候任联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield），拜登政府将努力确保美国维持原先的立场，也就是将中国迫害维吾尔人一事视为种族灭绝。

翻译: 杨威廉

责编: 张慈

来源: 路透社、美联社

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。