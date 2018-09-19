加拿大国会收回昂山素季"荣誉公民"的称号

因昂山素季没有同军政府对罗兴亚人的种族屠杀划清界限，周二加拿大国会正式收回了授予她的荣誉公民称号。
（德国之声中文网）加拿大参议院周二（10月3日）一致通过取消2007年授予昂山素季的荣誉公民称号。上周，加拿大众议院也一致通过了一项相关决议。由此昂山素季是获得这项荣誉后又被取消的第一人。
联合国领导的一项调查上月发表结果指出，缅甸军方系统性杀害数千名罗兴亚平民，焚烧他们的村庄，实施种族清洗以及集体强奸。报告要求对军方高层进行司法调查，并以"民族屠杀"罪起诉他们。
加拿大参议院还遵循了众议院的决议，认为缅甸军方犯下反人类罪。
在周二的参议院会议上，提出取消昂山素季荣誉公民动议的奥米瓦（Ratna Omidvar）参议员说，"我们必须看到暴行的确发生。而它就是民族屠杀，我们也必须将其称为民族屠杀。"
昂山素季曾为该国实现民主进行了不懈的努力，为此荣获了1991年的诺贝尔和平奖。目前，她担任缅甸国务资政以及外长等要职，是事实上的缅甸政府领导人。
奥米瓦参议员说，"那时，她为国家转变和尊重人权进行奋斗，全世界将希望寄托在她的身上，希望把缅甸建成一个民主和平的国家。现在我们知道，事实不是这样。"
他还表示，昂山素季不承认发生了针对罗兴亚人的暴行，限制国际调查组织和记者的活动，替军方开脱，拒绝国际社会提供给罗兴亚人的援助。
"我们需要向加拿大以及全世界释放出一个强烈的信号，即如果你是民族屠杀的同谋，那你在我们这里便是不受欢迎的人，自然你不该是加拿大的荣誉公民。"
李鱼/苗子（法新社）
联合国人权事务负责人在接受媒体采访时表示，在面对缅甸对罗兴亚人的野蛮军事行动时，诺贝尔和平奖得主昂山素季本应提出辞呈，从该国实际领导人的位置退下来。 (30.08.2018)