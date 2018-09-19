加拿大国会收回昂山素季"荣誉公民"的称号

（德国之声中文网）加拿大参议院周二（10月3日）一致通过取消2007年授予昂山素季的荣誉公民称号。上周，加拿大众议院也一致通过了一项相关决议。由此昂山素季是获得这项荣誉后又被取消的第一人。

联合国领导的一项调查上月发表结果指出，缅甸军方系统性杀害数千名罗兴亚平民，焚烧他们的村庄，实施种族清洗以及集体强奸。报告要求对军方高层进行司法调查，并以"民族屠杀"罪起诉他们。

加拿大参议院还遵循了众议院的决议，认为缅甸军方犯下反人类罪。

在周二的参议院会议上，提出取消昂山素季荣誉公民动议的奥米瓦（Ratna Omidvar）参议员说，"我们必须看到暴行的确发生。而它就是民族屠杀，我们也必须将其称为民族屠杀。"

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昂山素季曾为该国实现民主进行了不懈的努力，为此荣获了1991年的诺贝尔和平奖。目前，她担任缅甸国务资政以及外长等要职，是事实上的缅甸政府领导人。

奥米瓦参议员说，"那时，她为国家转变和尊重人权进行奋斗，全世界将希望寄托在她的身上，希望把缅甸建成一个民主和平的国家。现在我们知道，事实不是这样。"

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 担心遭受酷刑 罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 前进不得 后退不能 尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” “迷失的一代” 对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 帐篷之多，一眼望不到边 在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 为未来祈祷 艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 含辛茹苦 就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 不返回被毁的家乡？ 作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。



他还表示，昂山素季不承认发生了针对罗兴亚人的暴行，限制国际调查组织和记者的活动，替军方开脱，拒绝国际社会提供给罗兴亚人的援助。

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"我们需要向加拿大以及全世界释放出一个强烈的信号，即如果你是民族屠杀的同谋，那你在我们这里便是不受欢迎的人，自然你不该是加拿大的荣誉公民。"

李鱼/苗子（法新社）