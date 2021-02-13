加拿大国会支持HFX论坛授奖蔡英文

（德国之声中文网）加拿大下议院周三通过一项动议，支持哈利法克斯国际安全论坛（Halifax International Security Forum）颁发约翰·麦肯恩公共服务领导奖（John McCain Prize for Leadership in Public Service）给台湾总统蔡英文。

先前，美国媒体Politico引述消息人士指出，该论坛早已决定将其2020年的奖项颁发给蔡英文; 但加拿大官员得知此授奖计画时明确表示，若该论坛将此殊荣授予蔡英文，作为主要出资方的加拿大政府就会撤销赞助此论坛。Politico指出，2018年12月孟晚舟过境加拿大时被逮捕以及紧接着两名加拿大籍的迈克尔在华被控以来，渥太华一直避免挑衅北京。

「她肯定是这个奖项的理想人选。」具有荷兰和华人血统的加拿大保守党议员庄文浩（Michael Chong）周三介绍此动议时说，这项动议是与所有政党协商后产生的，他称台湾总统是一位「备受尊敬的国际领袖」与「全球民主的坚定倡议者」。

2020年约翰·麦肯恩公共服务领导奖获奖人尚未正式公布，但这可望是该论坛第三次颁发该奖项，以表彰蔡英文抵抗中国的压力。2018年，该奖项第一次颁给了希腊莱斯沃斯岛（Lesbos）的人民，以表彰他们援救难民的努力。2019年，该奖项颁给了香港的公民示威者。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）周三接受庄文浩质询被问及，若奖项颁给蔡英文是否会维持资助，他表示：「政府一直支持与提供资金赞助给哈利法克斯国际安全论坛（HFX) ，该国部长每年都参加这个论坛，这会持续下去。」

特鲁多还强调：「我一直都支持台湾在国际多边论坛上有意义的参与，加拿大也会持续强化与台湾的贸易以及双方人民的关系。」

Politico指出，加拿大国防部长石俊（Harjit Sajjan）否认了特鲁多政府威胁拒绝提供资金的说法，他周一也拒绝公开表态是否支持蔡英文获颁该奖项，称论坛可以自由丶独立地决定。加拿大《环球邮报》（The Globe and Mail）指，该论坛的组织者拒绝对此评论，但他们本周曾公开表示，蔡英文是这个奖项的完美人选。

庄文浩也藉此场合质询特鲁多政府是否支持台湾参与下个月的世界卫生大会（WHA）。特鲁多说，台湾以观察员的角色参与世界卫生大会符合全球卫生利益，加拿大欢迎整个国际社会共同参与。

李玟仪/叶宣（Politico、《环球邮报》等）

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