 加拿大商人被控间谍案 中国法院预计明天判决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2021

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时政风云

加拿大商人被控间谍案 中国法院预计明天判决

中国的一个法院在10日維持对一名加拿大人在一走私毒品案中的死刑判決。路透社报道，11日，另一中国法院也将对先前被控涉嫌间谍活动的加国商人作出裁决。外界认为这些举动与孟晚舟在加拿大的案件有关。

Michael Spavor

在加拿大于2018年12月逮捕华为高管孟晚舟后，加拿大商人斯帕弗随即在中国因间谍罪而被捕。

DW.COM

华为财务长孟晚舟的律师5日在法庭质疑美国在提出引渡请求时，扭曲一些事实。不过，加拿大的律师反驳称辩方没有有效的证据证明美国有扭曲事实的情况。

中国检察院宣布起诉两名被拘押的加拿大公民，被认为明显是给加拿大施加压力，令其拒绝美国对华为高管孟晚舟的引渡要求。

在包括美国、加拿大、澳大利亚等西方国家的对华关系因华为、新疆和香港等问题不断陷入紧张的背景下，中国官方近日推出《反间谍安全防范工作规定》，凸显了中国对相关领域潜在威胁的重视。

（德国之声中文网）中国的一个法院在10日驳回了一名加拿大公民的上诉，他在一起走私毒品案中的刑期被維持了原判死刑。路透社报导，另一个中国法院也将于11日对先前被指控从事间谍活动的加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）的案件作出裁决。

中国的这些举动，发生在中国政府试图向加拿大施压、要求释放被拘留的华为高管孟晚舟之时。

这名涉嫌走私毒品的加拿大人谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）于2014年被捕，他在2018年底被判处15年有期徒刑。然而，在华为首席财务官孟晚舟在温哥华被捕后，谢伦伯格于2019年1月突然被重新判处死刑。孟晚舟因与伊朗有关的业务往来，受到美国指控而被拘留。

辽宁省高级人民法院10日驳回了谢伦伯格的上诉，并表示法院程序合法，判决适当。它将此案送交中国最高法院审查，这是法律所规定在执行任何死刑判决之前的要求。

对中国及加拿大而言，这一系列官司使得两国陷入紧张的外交关係。在孟晚舟被捕后，加拿大商人斯帕弗及加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）相继在中国被逮捕。两人皆被指控犯有间谍罪，也皆在今年3月时受审。

《半岛电视台》报导，斯帕弗及康明凯自被捕以来几乎没有和外界有联繫、也很少接触其中国律师。他们与加拿大大使馆之间的线上面访更曾中断了九个月之久，直到去年十月才恢復。中国官方称这是为了符合防疫的需求。

Kanada Vancouer | Menschen fordern Freilassung von Michael Kovrig und Michael Spavor

斯帕弗及康明凯遭中国逮捕已超过两年半，而斯帕弗的判决预计将在11日宣布。

路透社报导，加拿大驻华大使巴顿（Dominic Barton）在参加谢伦伯格的听证会后通过电话对记者说，他谴责维持死刑的判决，并呼吁中国从宽处理。他说：「在（孟晚舟）案件还在温哥华持续审查时，现在在中国宣判的这些判决并不是一个巧合。」

中国否认这些加拿大人在中国的案件与孟晚舟在加拿大的案件有关的说法，尽管中国之前就曾警告说，除非孟晚舟被释放，否则加拿大恐将承担不明的后果。

至于前外交官康明凯的判决宣布日，加拿大驻华大使馆目前还没有相关消息。

（综合报导）

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