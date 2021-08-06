加拿大商人被判11年 特鲁多称绝对无法接受

(德国之声中文网) 中国辽宁省丹东市中级人民法院11日以为境外刺探丶非法提供国家秘密罪，将加拿大商人斯帕弗 (Michael Spavor) 判刑11年，并没收他的财产人民币五万元，驱逐出境。据悉，按照中国法律此类定罪可以在5年至20年之间。

加拿大总理特鲁多表示此裁决“绝对无法接受”。他在一份声明中表示，这个判决是不公正的，“超过两年半的任意拘禁后，现在的这个对斯帕弗的裁决显示司法程序缺乏透明，连最低程度的国际法都无法满足。”他呼吁释放斯帕弗以及还在等候司法判决的康明凯。

裁决宣布后，加拿大驻华大使鲍达民前往东北看望了关押在那里的斯帕弗。斯帕弗通过大使向外界传递了3个信息：“感谢所有人的支持”，“我的精神状态良好”，“我希望回家”。

斯帕弗的亲属也发表声明，“在不同意这项判决的同时，我们也知道，这是在迈克尔回家的道路上迈出又一步，我们会继续支持他共度难关。”

美国驻华大使馆也发表声明称斯帕弗和康明凯两宗刺探情报案是企图“用人来做讨价还价的砝码”。

目前外界并不清楚中国是否会在斯帕弗在中国服刑完毕後，才执行判决中驱逐出境的处分。鲍达民大使认为斯帕弗刑满释放后才能回到加拿大。

在周三的判决前，加拿大政府曾多次呼吁中国政府释放斯帕弗和以相同罪名遭关押的前加拿大外交官康明凯。两人都是在华为财务长孟晚舟在温哥华被捕后在中国遭拘留，此举被国际社会认为是一种报复性行为。

在丹东市中级人民法院对斯帕弗的案件做出判决前的24小时，另一间中国法院维持了对加拿大公民谢伦伯格的死刑判决，他被中国法院指控走私毒品。加拿大及其几个盟国谴责了中国法院的判决，并呼吁中国对该案给予宽大处理。加拿大政府认为，斯帕弗和康明凯是被任意拘留的。

根据加拿大广播公司的报导，康明凯的案件在今年3月已结束审判，但目前还不清楚中国法院何时对他的案件作出判决。与此同时，华为财务长孟晚舟的引渡案也在温哥华进到最後阶段，她可能因违反美国经济制裁相关的指控而被引渡至美国。

与孟晚舟案的关联

加拿大驻华大使鲍达民10日在中国沈阳举行的一场新闻发布会上说，这几个与加拿大公民相关的案件都与孟晚舟的引渡听证会有关。他说：「我不认为宣布这几个判决的时间点是巧合，尤其当温哥华的事件有进展时。」

除了鲍达民预定於11日针对斯帕弗的案件判决发表看法外，加拿大外交部长加诺 (Marc Garneau) 也定于美国时间周三(11日)上午10点举行新闻发布会，讨论这些案件。

前加拿大驻华大使赵朴 (Guy Saint-Jacques) 10日在接受杂志《权力与政治》访问时说，有鉴於中国对谢伦伯格案的处理，加拿大应该抵制2022年的北京冬奥会。谢伦伯格最初被判处15年徒刑，在经历持续一天的重审之后，他的刑责被升级为死刑。

中国法院是在2019年1月做出判处谢伦伯格死刑的决定，而该判决结果是在孟晚舟被捕后一个月发生的。10日，加诺称中国法院对谢伦伯格案作出的判决是武断的。他在一份声明中说：「我们已经多次向中国表示，我们坚决反对这种残忍和不人道的惩罚，并将继续与中国最高层官员接触，希望对谢伦伯格先生给予宽恕。」

欧盟也正式呼吁中国给予谢伦伯格宽大处理。欧盟的一位发言人对此案的正当程序和「任意性」表示关切。中国驻加拿大大使馆谴责加诺的声明，强调该案审判与判决符合法律规定。

(加拿大广播公司丶纽约时报)

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